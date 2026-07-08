Υπόθεση βιασμού στο ΑΤ Ομόνοιας: Απαλλαγή των αστυνομικών από τις κατηγορίες, ζητά ο εισαγγελέας

Στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν είναι αρκετά ώστε να στηρίξουν καταδικαστική κρίση για την κατηγορία του ομαδικού βιασμού κατέληξε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ο οποίος πρότεινε την απαλλαγή, λόγω αμφιβολιών, των τριών αστυνομικών που δικάζονται για την υπόθεση της 19χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Σύμφωνα με τo dikastiko.gr, ωστόσο ζήτησε την ενοχή ενός εκ των κατηγορουμένων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ο οποίος φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις επίμαχες πράξεις.

«Αποδείχθηκε η σεξουαλική πράξη, όχι όμως ότι αυτή έγινε χωρίς συναίνεση», ήταν το βασικό συμπέρασμα της αγόρευσής του. Ο εισαγγελέας τόνισε ότι οι καταθέσεις της καταγγέλλουσας έπεφταν σε αντιφάσεις και ανακολουθίες, οι οποίες, κατά την κρίση του, δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το γεγονός ότι άλλαξε γνώμη η 19χρονη, μετά το περιστατικό, δεν αρκεί για να ανατρέψει τη συναίνεση, αφού αυτή είχε δοθεί κατά τη διάρκεια της πράξης.

Για τη συμπεριφορά της καταγγέλλουσας, σημείωσε ότι δεν εξέφρασε άρνηση και δεν επιχείρησε να απομακρυνθεί, παρότι -όπως είπε- βρέθηκε μόνη της στον χώρο και η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη.

Πειθαρχικά παραπτώματα για τους τρεις αστυνομικούς

Πρόσθεσε ακόμη ότι θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν σε μικρή απόσταση, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, η εικόνα που προέκυψε από τη διαδικασία δεν συνάδει με εκείνη θύματος βιασμού.

Οι αντιδράσεις στην αίθουσα δικαστηρίου ήταν έντονες, με τον εισαγγελέα να υπογραμμίζει ότι η αποστολή του δικαστηρίου δεν είναι να αξιολογήσει το ήθος των κατηγορουμένων, αλλά να εξετάσει αν υπάρχει πλήρης απόδειξη για τις αποδιδόμενες πράξεις.

Παράλληλα, ήταν έκανε λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά των δύο αστυνομικών, υπογραμμίζοντας ότι εξέθεσαν την Ελληνική Αστυνομία και υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.

«Και συναινετικές να ήταν οι επαφές, όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ηθική απαξία των πράξεών τους δεν αρκεί για να θεμελιώσει ποινική ευθύνη.