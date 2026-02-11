Στο εδώλιο 3 αστυνομικοί για ομαδικό βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Έβγαλε τη ζώνη και το όπλο, δεν αντέδρασα»

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία με την κατάθεση της τότε 19χρονης κοπέλας που κατηγορεί τον βιασμό της από δύο αστυνομικούς στο ΑΤ Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022.

Στο εδώλιο βρίσκονται τρεις αστυνομικοί: οι δύο κατηγορούνται για βιασμό κατά συναυτουργία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ ο τρίτος για συνέργεια.

Η κοπέλα περιέγραψε σήμερα στο δικαστήριο τα όσα συνέβησαν, ενώ οι τρεις αστυνομικοί δήλωσαν αθώοι.

Τι περιέγραψε η κοπέλα στο δικαστήριο

Η νεαρή γυναίκα περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα της νύχτας της 11ης Οκτωβρίου 2022, ξεκινώντας από τη συνάντησή της με δύο από τους κατηγορούμενους στον σταθμό του Θησείου. Σύμφωνα με το dikastiko.gr ανέφερε, ότι τους πλησίασε ζητώντας συμβουλή για εργασιακό θέμα που την απασχολούσε, καθώς -όπως είπε- εργαζόταν ανασφάλιστη και φοβόταν πιθανές συνέπειες αν απευθυνόταν στις Αρχές.

Κατά την κατάθεσή της, η συζήτηση έγινε σε «φιλικό και χαλαρό κλίμα», ενώ αντάλλαξαν και στοιχεία επικοινωνίας. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ίδια, της πρότειναν να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα τη βοηθήσουν να απευθυνθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας.

«Τους εμπιστεύτηκα, ήταν σε υπηρεσία», είπε. Όταν έφθασε στην Ομόνοια, τους συνάντησε σε καφετέρια έξω από το τμήμα. Η 19χρονη κατέθεσε ότι μπήκαν μαζί στο τμήμα και οδηγήθηκε σε χώρο που -όπως διαπίστωσε- ήταν αποδυτήρια. Εκεί της ζητήθηκε να περιμένει. Ένας από τους κατηγορούμενους αποχώρησε λέγοντας «θα σας αφήσω να τα πείτε», φράση που -όπως υποστήριξε- της προκάλεσε ανησυχία.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, έμεινε μόνη με έναν από τους αστυνομικούς, ο οποίος άρχισε να τη φιλά. «Δεν αντέδρασα. Πάγωσα», ανέφερε. Όπως είπε, όταν εκείνος αφαίρεσε τη ζώνη και το όπλο του, φοβήθηκε, αν και -όπως διευκρίνισε- δεν της το έστρεψε ούτε διατύπωσε ρητή απειλή.

Σε ερώτηση της προέδρου γιατί δεν αντιστάθηκε, απάντησε: «Ήμουν σε σοκ. Ο μηχανισμός άμυνας μου ήταν κοκαλωμένος». Πρόσθεσε ότι το παρελθόν της, με βιώματα βίας από τον πατέρα της, την είχε καταστήσει ιδιαίτερα φοβική.

Η μάρτυρας περιέγραψε πράξεις εξαναγκασμού σε γενετήσιες πράξεις και βίαιη συνουσία. «Πονούσα και μου είπε “μη φωνάζεις”», κατέθεσε, λέγοντας ότι είχε κλειστά τα μάτια και σκεφτόταν «πότε θα τελειώσει αυτό».

Κατά την ίδια, αμέσως μετά την αποχώρηση του πρώτου κατηγορούμενου, μπήκε στον χώρο ο δεύτερος. Του είπε -όπως ισχυρίστηκε- «έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεσή μου», ωστόσο δεν έλαβε βοήθεια. Αντίθετα, όπως κατέθεσε, ακολούθησε και δεύτερη σεξουαλική επίθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε κάμερα που έφερε ο ένας κατηγορούμενος στο γιλέκο του. Η 19χρονη υποστήριξε ότι είδε κόκκινο φωτάκι να αναβοσβήνει και ρώτησε γιατί. Εκείνος της απάντησε -όπως είπε- ότι «τελειώνει η μπαταρία». Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κάμερα κατέγραφε.

Η πρόεδρος υπέβαλε επανειλημμένα ερωτήσεις για τη στάση της. «Γιατί δεν είπατε ξεκάθαρα ότι δεν θέλετε;», «Δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει. Φοβόμουν», απάντησε.

Σε άλλο σημείο, η πρόεδρος σχολίασε ότι ο δράστης δεν συνηθίζει να ρωτά «γιατί τρέμεις;», με τη μάρτυρα να δηλώνει πως δεν μπορεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά του, παρά μόνο ότι η ίδια ένιωθε φόβο και αδυναμία αντίδρασης.

Μετά το περιστατικό, όπως κατέθεσε, της ειπώθηκε «φύγε πρώτη». Επέστρεψε στο σπίτι της χωρίς να αποκαλύψει άμεσα τι είχε συμβεί, παρότι -όπως είπε- η μητέρα της την καλούσε στο τηλέφωνο. «Δεν απάντησα», ανέφερε.

Την επόμενη ημέρα έλαβε χάπι επείγουσας αντισύλληψης και επισκέφθηκε γυναικολόγο, ο οποίος τη συμβούλευσε να απευθυνθεί στις αρχές. Η ίδια παραδέχθηκε ότι αρχικά δίστασε, επικαλούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης. Τελικά προχώρησε σε καταγγελία, ενώ ανέφερε πως σε αστυνομικό τμήμα όπου απευθύνθηκε άκουσε τη φράση «είμαστε μια κλίκα μεταξύ μας».

Κατά την εξέτασή της από τον εισαγγελέα, ρωτήθηκε για μήνυμα που φέρεται να έστειλε σε έναν από τους κατηγορούμενους την επόμενη ημέρα. Η ίδια παραδέχθηκε ότι του έστειλε φωτογραφία από ημερολόγιο περιόδου, χαρακτηρίζοντάς το «ειρωνικό αποδεικτικό» πως δεν αιμορραγούσε λόγω εμμήνου ρύσεως. Όπως είπε, εκείνος της απάντησε «μην ασχολείσαι, δεν έγινε κάτι».

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί αρχικά είχαν τεθεί σε αργία για περίπου 2 χρόνια ωστόσο, στη συνέχεια επέστρεψαν στην υπηρεσία τους αλλά σε άλλα πόστα και περιοχές.