Υπόθεση Λόρας: Οι ελληνικές αρχές ζητούν να γυρίσει η 16χρονη στην Ελλάδα - Στο μικροσκόπιο η οικογένειά της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία βρέθηκε σε σπίτι στο Βερολίνο μετά από σχεδόν δύο μήνες που αγνοούνταν. Η ανήλικη κρατείται από τις γερμανικές αρχές ενώ οι ελληνικές ζητούν την επιστροφή της.

Συγκεκριμένα, Μέσω Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως θα ζητήσει η Ελληνική Αστυνομία να επιστρέψει στη χώρα μας η Λόρα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στόχος των ελληνικών αρχών είναι να διερευνήσουν τα αίτια τα οποία ώθησαν την 16χρονη να φύγει από το σπίτι που διέμενε στην Πάτρα.

Από σήμερα, η νεαρή βρίσκεται σε δομή ανηλίκων, και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα παρακολουθείται στενά από ψυχίατρο.

Ο πατέρας της 16χρονης και οι ελληνικές Αρχές έχουν ενημερωθεί για τον εντοπισμό της.

Ο πατέρας, να υπενθυμιστεί, βρίσκεται στη Γερμανία τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να δώσει πληροφορίες στις αρχές για την κόρη του.

Το χρονικό του εντοπισμιού της Λόρας

Εχθές οι γερμανικές αρχές εντόπισαν την Λόρα σε ένα σπίτι στο Βερολίνο.

Διαβάστε επίσης: Λόρα: Σε δομή ανηλίκων η 16χρονη μετά τον εντοπισμό της – Πιθανό να δει τον πατέρα της

Μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει λεπτομερείς πληροφορίες για το πού βρέθηκε, αλλά και ποιος ήταν μαζί της.

Υπενθυμίζεται ότι, η 16χρονη ταξίδεψε στο Βερολίνο με την αεροπορική εταιρεία Lufthansa η οποία μετά από μέρες, επιβεβαίωσε στην ΕΛΑΣ, πως πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε από το Ελευθέριος Βενιζέλος στις 8 Ιανουαρίου.