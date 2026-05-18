Υπόθεση με τηλεφωνικές απάτες: Προφυλακίστηκαν τρία από τα πέντε μέλη του κυκλώματος

Το κατώφλι του ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου πέρασαν σήμερα, Δευτέρα (18/5) τα μέλη της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με απόφαση του ανακριτή, προφυλακίστηκαν τρία μέλη της οργάνωσης, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα, και ένας άνδρας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Δευτέρα (18/5) απολογήθηκαν πέντε μέλη της οργάνωσης, τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη ένας άνδρας που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Παράλληλα, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη εννέα μέλη, έξι άνδρες, δύο γυναίκες και μία αλλοδαπή , ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή της οργάνωσης σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς πολλές από τις απόπειρες δεν καταγγέλλονται ποτέ.