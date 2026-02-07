Υπόθεση Παναγόπουλου: Μετρητά, οικόπεδα και ένα πόρισμα 65 σελίδων που φέρνει ανατροπές

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 73 εκατομμύρια ευρώ προκαλεί το εκτενές πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο επί δύο δεκαετίες πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και πέντε ιδιοκτήτες έξι εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται σε ύποπτες οικονομικές κινήσεις.

Η υπόθεση άνοιξε μετά από ανώνυμη καταγγελία για την αγορά οικοπέδου δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο από τον κ. Παναγόπουλο. Το ακίνητο αγοράστηκε έναντι 140.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία υπολογίζεται στις 209.687 ευρώ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, το πόρισμα καταγράφει κινήσεις λογαριασμών, μεταφορές μετρητών «χέρι με χέρι» και οικονομικές συναλλαγές που εγείρουν υποψίες για ξέπλυμα χρήματος και πιθανή υπεξαίρεση.

Παραίτηση Στρατινάκη και δημόσιες τοποθετήσεις

Μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων, η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου για την Αγορά.

Η ίδια και ο σύντροφός της, Ανδρέας Γεωργίου -ένας από τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες εταιρειών- προχώρησαν σε ανακοινώσεις, επιχειρώντας να απαντήσουν στις αιτιάσεις.

Το «πάρτι» των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην κατάρτιση

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις χρόνιες παθογένειες στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Συγκεκριμένοι όμιλοι εμφανίζονται να απορροφούν συστηματικά τη μερίδα του λέοντος των προγραμμάτων, με την πρώην Γενική Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης να έχει δεχθεί επανειλημμένες καταγγελίες για επιλεκτικές διαδικασίες.

Το 2019, η πρόσληψη δικηγόρου ως συμβούλου της Γενικής Γραμματέως προκάλεσε νέα ερωτήματα, καθώς μέχρι λίγο πριν τον διορισμό της ήταν μέτοχος σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο στη συνέχεια πέρασε στον αδελφό της.

Ο συγκεκριμένος όμιλος, μαζί με άλλους τρεις, φέρεται να κυριαρχούσε σχεδόν σε όλους τους σχετικούς διαγωνισμούς.

Δίκτυο επιρροής και πολιτικές διασυνδέσεις

Πηγές που γνωρίζουν τον χώρο υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα δίκτυο προσώπων «πολύχρωμων» πολιτικών προελεύσεων, το οποίο λειτουργούσε με καθοδήγηση από κέντρα εξουσίας και είχε ενεργό ρόλο στη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την εικόνα ενός συστήματος που λειτουργούσε ανεξέλεγκτα επί σειρά ετών.

Τν υπόθεση αναμένεται να αναλάβει η Οικονομική Εισαγγελία, η οποία θα εξετάσει εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η εξέλιξη της έρευνας θα καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης, σε μια υπόθεση που φαίνεται να αγγίζει βαθιά τον χώρο της κατάρτισης και της διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων.