Μενού

Υπόθεση Παντελίδη: Διεκόπη η εκδίκαση της μήνυσης Αρναούτη - Κυριάκου κατά του «όψιμου μάρτυρα»

Διεκόπη για τον Μάρτιο η εκδίκαση της μήνυσης που έχουν καταθέσει η Μίνα Αρβαούτη και η Φρόσω Κυριάκου κατά του «όψιμου μάρτυρα» στην υπόθεση Παντελίδη.

Reader symbol
Newsroom
Ο Παντελής Παντελίδης
Ερμηνεία του Παντελή Παντελίδη σε κέντρο διασκέδασης | NDP Photo
  • Α-
  • Α+

Ξεκίνησε σήμερα η εκδίκαση της μήνυσης που κατέθεσαν η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου κατά μάρτυρα της υπόθεσης Παντελίδη ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι είχε δει τον τραγουδιστή στη θέση του συνοδηγού -κατάθεση αντίθετη από το πόρισμα της δικαιοσύνης.

Ο μάρτυρας κρίθηκε «όψιμος» καθώς εμφανίστηκε αργά και δεν έκανε δεκτή τη μαρτυρία του.

Οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν πως ήταν εν γνώσει του 57χρονου μάρτυρα ανακριβής η κατάθεσή του.

Και η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου βρίσκονταν στο δικαστήριο για την υπόθεση

Και η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου βρίσκονταν στο δικαστήριο για την υπόθεση, ωστόσο μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Λόγω παρέλευσης του ωραρίου η εκδίκασή της θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ