Υπόθεση Παντελίδη: Διεκόπη η εκδίκαση της μήνυσης Αρναούτη - Κυριάκου κατά του «όψιμου μάρτυρα»

Ξεκίνησε σήμερα η εκδίκαση της μήνυσης που κατέθεσαν η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου κατά μάρτυρα της υπόθεσης Παντελίδη ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι είχε δει τον τραγουδιστή στη θέση του συνοδηγού -κατάθεση αντίθετη από το πόρισμα της δικαιοσύνης.
Ο μάρτυρας κρίθηκε «όψιμος» καθώς εμφανίστηκε αργά και δεν έκανε δεκτή τη μαρτυρία του.
Οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν πως ήταν εν γνώσει του 57χρονου μάρτυρα ανακριβής η κατάθεσή του.
Και η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου βρίσκονταν στο δικαστήριο για την υπόθεση
Και η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου βρίσκονταν στο δικαστήριο για την υπόθεση, ωστόσο μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Λόγω παρέλευσης του ωραρίου η εκδίκασή της θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου.
