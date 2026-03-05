Υπόθεση Predator: Το ΣτΕ ζητά από την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον φάκελο άρσης απορρήτου του Θανάση Κουκάκη

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητά από την ΕΥΠ να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον πλήρη φάκελο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη στη διάσκεψη στις 2 Μαρτίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την άρνηση της ΕΥΠ να δώσει τα στοιχεία στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), γεγονός που εμπόδιζε την Αρχή να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους της παρακολούθησής του. Το Δικαστήριο πλέον παρεμβαίνει και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών φείλει να διαβιβάσει στο ΣτΕ τον υπηρεσιακό φάκελο και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης. Η διαβίβαση θα γίνει με τρόπο που η ίδια η Υπηρεσία κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των εγγράφων.

Υπόθεση υποκλοπών: Τι ισχύει αν έχει καταστραφεί ο φάκελος

Το Δικαστήριο προβλέπει ότι σε περίπτωση που προβληθεί ο ισχυρισμός πως ο φάκελος έχει καταστραφεί, η ΕΥΠ υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη νομική διάταξη βάσει της οποίας έγινε η καταστροφή, ενώ διατάσσεται και η ανασύσταση των στοιχείων προκειμένου να αποσταλούν στο Δικαστήριο.