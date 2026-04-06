Υπόθεση Τούνη: Άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια της δικηγόρου των κατηγορουμένων

Επεισόδιο βανδαλισμού σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με στόχο το αυτοκίνητο της δικηγόρου των κατηγορουμένων στην υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, λίγα μόλις 24ωρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια του οχήματος της δικηγόρου Σωτηρία Πανουσάκη, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της, το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας. Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, ανέφερε ότι αντιλήφθηκε τη ζημιά νωρίς το πρωί, επισημαίνοντας πως το όχημά της φαίνεται να στοχοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά ακόμη αυτοκίνητα στην περιοχή.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι δέχεται καθημερινά υβριστικά μηνύματα, τονίζοντας την ανάγκη να μπει τέλος στη ρητορική μίσους που, όπως είπε, έχει ενταθεί γύρω από την υπόθεση.

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια της σύλληψης της Ιωάννα Τούνη, η οποία δεν σχετίζεται με τη δημοσιοποίηση του ονόματος καταδικασθέντος προσώπου, αλλά με την καταγραφή και ανάρτηση βίντεο χωρίς τη συναίνεση του εικονιζόμενου, πράξη που εμπίπτει στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όσον αφορά τα γεγονότα που προηγήθηκαν, το βράδυ της Παρασκευής η influencer βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο για να γιορτάσει την έκβαση της δίκης. Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και ένας από τους καταδικασθέντες, γεγονός που οδήγησε σε ένταση και στην αποχώρησή της. Στη συνέχεια, η ίδια προχώρησε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιοποιώντας βίντεο και στοιχεία του συγκεκριμένου προσώπου.

Οι Αρχές εξετάζουν το περιστατικό βανδαλισμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα σύνδεσή του με την υπόθεση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.