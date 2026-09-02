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Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Πέμπτη σε Αττική, Κυκλάδες, Αιγαίο και Εύβοια

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου σε πολλές περιοχές της επικράτειας, όπως η Αττική, η Εύβοια και το Αιγαίο.

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Πυροσβέστες επιχειρούν σε φωτιά | Eurokinissi / Βασίλης Βερβερίδης
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Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Χάρτης επικινδυνότητας Πολιτικής Προστασίας
Χάρτης επικινδυνότητας Πολιτικής Προστασίας | civilprotection.gov.gr

 

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