Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.
Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
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