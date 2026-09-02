Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Χάρτης επικινδυνότητας Πολιτικής Προστασίας | civilprotection.gov.gr