Ζαγόρι: Επιχείρηση διάσωσης για 70χρονο μοτοσυκλετιστή - Ανατράπηκε σε πράνες

Ένας 70χρονος Αυστριακός τουρίστας τραυματίστηκε όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε με αποτέλεσμα να ανατραπεί σε πράνες. Ο τραυματίας εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπους Ζαγορίου, από άνδρες της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου.
Μόλις συνέβη το ατύχημα στις 6 το απόγευμα, οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετέχουν 27 άνδρες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ παράλληλα συνδράμουν η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ .
Λίγο πριν τις 20:00 προσέγγισαν τον Αυστριακό, πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
