Μενού

Ζαγοροχώρια: Μία μοναδική εμπειρία στα πιο εντυπωσιακά γεφύρια

Τα πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου αποτελούν μνημεία μέσα στην ομορφιά της φύσης. Η βόλτα αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες στα Ζαγοροχώρια.

Reader symbol
Newsroom
Ζαγοροχώρια
Ζαγοροχώρια | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες στα Ζαγοροχώρια είναι χωρίς αμφιβολία τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις παραδόσεις και τους θρύλους της περιοχής, αριστουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Ηπείρου και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού τοπίου.

Χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα και φτάνουν τα 60 σε αριθμό. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά γεφύρια της περιοχής του Ζαγορίου.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ