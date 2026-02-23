Ζαγοροχώρια: Μία μοναδική εμπειρία στα πιο εντυπωσιακά γεφύρια

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες στα Ζαγοροχώρια είναι χωρίς αμφιβολία τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις παραδόσεις και τους θρύλους της περιοχής, αριστουργήματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Ηπείρου και αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού τοπίου.
Χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα και φτάνουν τα 60 σε αριθμό. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά γεφύρια της περιοχής του Ζαγορίου.
