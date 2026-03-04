Ζάκυνθος: Εκτός ΜΕΘ το βρέφος που νοσηλευόταν με μηνιγγίτιδα

Έπειτα από 11 μέρες νοσηλείας, το 5 μηνών βρέφος που προσβλήθηκε από το πιο θανατηφόρο στέλεχος μηνιγγίτιδας βγήκε από τη ΜΕΘ του Παίδων Πάτρας όπου έφτασε έπειτα από περιπετειώδη τρόπο από τη Ζάκυνθο.

«Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο….μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΥ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από δω και πέρα μόνο χαρές», σημείωσε ο διευθυντής της μονάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η παιδίατρος που έλειπε από το νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν η οικογένεια του μικρού αναζητούσε ιατρική περίθαλψη για τον μικρό, παραμένει σε αναστολή καθηκόντων, καθώς είναι σε εξέλιξη η ΕΔΕ που διατάχθηκε από την 6η ΥΠΕ.

Η παιδίατρος που είχε εφημερία εκείνο το βράδυ, ανέφερε ότι ήταν άρρωστη και έδωσε οδηγίες δια τηλεφώνου στους γονείς.