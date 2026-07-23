Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται απο χθες στη ΜΕΘ Ζακύνθου, ένα ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης όπως αναφέρει η ΕΡΤ, καθώς τα μέχρι τώρα συμπτώματα και οι εξετάσεις, σύμφωνα με τους αρμόδιους γιατρούς παραπέμπουν στην συγκεκριμένη νόσο που έχουν αιτία μετάδοσης τα τρωκτικά.

Πρόκειται για έναν 56χρονο, πατέρα δύο παιδιών που παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια τις τελευταίες δέκα ημέρες, είχε έντονο πυρετό που είναι κλασσικό σύπτωμα λεπτοσπείρωσης, αλλά καθυστερούσε να ζητήσει βοήθεια, γεγονός, που επιβάρυνε έτη περαιτέρω την κατάσταση του.

Αύριο αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για δείγματα που έχουν σταλεί σε εργαστήρια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και επίσημα αν το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά κρούσμα λεπτοσπείρωσης.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Απρίλιο σημειώθηκαν 4 κρούσματα στο νησί εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο. Από τον ΕΟΔΥ, έχει τονιστεί η άμεση ανάγκη για οργανωμένη μυοκτονία, με τον σωστό τρόπο και στον σωστό χρόνο, κάτι, που εκ του αποτελέσματος, δεν γίνεται, με συνέπεια να υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός τρωκτικών σε πολλές περιοχές του νησιού, δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται πριν την αναπαραγωγή των τρωκτικών, γιατί, μετά είναι αναποτελεσματική.

Με την αρνητική πρωτά της Ζακύνθου στα Ιόνια νησιά, προκύπτουν σοβαρές ευθύνες στους φορείς υλοποίησης μυοκτονίας.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ τον Απρίλιο πραγματοποιήσε αυτοψία στο νησί και ειδικά σε σημεία με στάσιμα νερά, καθώς η λεπτοσπείρωση μεταδίδεται από την επαφή του ανθρώπινου δέρμας με όυρα και περιττώματα τρωκτικών, ενώ ακόμα πιο εύκολα από εκδορές.