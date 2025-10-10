Ζάππειο: Νέα καταγγελία για ομοφοβική επίθεση από κουκουλοφόρους

Νέα καταγγελία ήρθε στο φως για ομοφοβική επίθεση, σύμφωνα με το avmag.gr, σημειώθηκε στο Ζάππειο.

Όπως αναφέρεται, χθες το βράδυ (9/10) έξι νεαρά άτομα με καλυμμένα πρόσωπα περικύκλωσαν και χτύπησαν έναν άνδρα στο πρόσωπο, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο με σκοπό να γνωρίσει άλλους άνδρες. Οι δράστες, που φορούσαν κουκούλες καθιστώντας δύσκολη την αναγνώρισή τους, κατάφεραν να διαφύγουν πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και τους προηγούμενους μήνες στην ίδια περιοχή, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην LGBTQ+ κοινότητα και όχι μόνο.