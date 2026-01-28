Ζητείται επειγόντως ιερέας σε ελληνικό χωριό - Η αμοιβή; Στέγη και καυσόξυλα

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες αγγελία που ανάρτησε χωριό του Νομού Πέλλας, στην οποία ζητείται ιερέας, με την κοινότητα να προσφέρει σε αντάλλαγμα όχι μισθό, αλλά, ένα «ταβάνι» και ξύλα για τη σόμπα.

Ο λόγος για τη γραφική Παναγίτσα, μία από εκείνες τις κοινότητες που, απουσία του κράτους, ψάχνουν τρόπους για να επανδρώσουν τις παραπαίουσες δομές τους με ό,τι τους επιτρέπει ο προϋπολογισμός τους.

Ο πρόεδρος του χωριού εμφανίοστηκε στο MEGA και μίλησε για την παράταιρη αγγελία, περισσότερο ανοιχτή πρόσκληση, που αναγκάστηκαν να αναρτήσουν.

Παναγίτσα: Ζητείται επειγόντως ιερέας

«Δεν είχαμε πάρει αρχικά τόσο καλή ανταπόκριση. Κάναμε ένα κάλεσμα και υπάρχει πολλή απόκριση. Χωρίς ιερέα είμαστε από το 2018 επειδή είχε φύγει λόγω υγείας. Κάθε Κυριακή η Μητρόπολη μας στέλνει άλλον ιερέα.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτο καιρού από την ΕΜΥ για καταιγίδες και χαλάζι - Πού «χτυπά» η κακοκαιρία

Δίνουμε στέγη, μία μονοκατοικία, και καυσόξυλα για τη θέρμανση γιατί έχει...δροσούλα. Από εκεί και μετά πρέπει να δούμε με ποιον να έρθει, να μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα».

Ο δήμαρχος ενημέρωσε επίσης πως το χωριό τρέχει ένα ιδιότυπο «πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού», όπου κάθε ενδιαφερόμενος ιερέας μπορεί να διανυκτερεύσει δωρεάν για ένα βράδυ, ώστε να γνωρίσει την κοινότητα και να αποφασίσει αν θέλει να διακονεύσει εκεί.