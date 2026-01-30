Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διακινεί ναρκωτικά μέσα την Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά.