Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διακινεί ναρκωτικά μέσα την Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά.
