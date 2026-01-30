Μενού

Ζωγράφου: Επιχείρηση της αστυνομίας για διακίνηση ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη

Επιχείρηση της αστυνομίας στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου για την εξάρθρωση κυκλώματος που διακινεί ναρκωτικά είναι σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διακινεί ναρκωτικά μέσα την Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά.

