Ζωγράφου: Οι ύποπτες κινήσεις του 54χρονου που ξετύλιξαν το κουβάρι του θρίλερ - Άγνωστα τα αίτια της πράξης

Σοκ έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η υπόθεση με τις δύο σορούς γυναικών, μιας μητέρας και της κόρης της, που βρέθηκαν σε κατάσταση σήψης σε δωμάτιο του σπιτιού, όπου διέμεναν, στου Ζωγράφου.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του 54χρονου γιου της οικογένειας, που σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε στο ίδιο σπίτι που εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες. Ο ίδιος υποστήριξε προανακριτικά ότι μένει σε άλλο σπίτι. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή ενώ εξετάζεται αν αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο κατηγορούμενος κατά την ανάκριση φέρεται αρχικά να δήλωσε άγνοια για την τύχη της μητέρας και της αδελφής του, ωστόσο στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από περίπου τρεις μήνες από παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 54χρονος έπαιζε για τρεις μήνες θέατρο, στην προσπάθεια του να μην αποκαλυφθεί ότι η μητέρα του και η αδελφή του έχουν φύγει από τη ζωή. Όπως ισχυρίστηκε, προχώρησε στη μεταφορά των σορών τους στο ίδιο δωμάτιο, το οποίο και σφράγισε με στόκο, προκειμένου να μην γίνει γνωστός ο θάνατός τους.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως ακόμη και λίγο πριν αποκαλυφθεί το μυστικό του, όταν τον ρώτησε μια φίλη των γυναικών που βρίσκονται καθώς έχει χάσει τα ίχνη τους, εκείνος της είπε ότι είναι καλά στην υγεία τους και κοιμούνται στον ξάδελφό του, ενώ στον ίδιος ξάδελφο που αναζητούσε επίσης τις γυναίκες είχε σκαρφιστεί διαφορετικό σενάριο.

Οι γείτονες μαρτυρούν πως όλο αυτό το διάστημα που οι σοροί των δύο γυναικών βρίσκονταν στο «σφραγισμένο» δωμάτιο, ο 54χρονος κυκλοφορούσε κανονικά. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.