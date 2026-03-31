«Σε εμένα μιλάτε»: Έντονος εκνευρισμός on air - Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι ο Τάκης Χατζής

O Τάκης Χατζής έκανε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα σε ζωντανή μετάδοση, χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι και φωνάζοντας.

Τάκης Χατζής
Τάκης Χατζής
Ένα έντονο ξέσπασμα έλαβε χώρο στο πλατό της εκπομπής Talk, με τον Τάκη Χατζή να αρχίζει να φωνάζει και να χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι σε ζωντανή μετάδοση, με αφορμή τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Αν δεν υπήρχε ο Νίκος Ανδρουλάκης να κρατήσει αυτή την υπόθεση ζωντανή και χωρίς εκείνον η υπόθεση δεν θα συζητιόταν», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς και χωρίς να να προλάβει να ολοκληρώσει, ο κ. Χατζής εκνευρισμένος, καθώς ήθελε να δώσει σε άλλο καλεσμένο τον λόγο,  άρχισε να υψώνει τον τόνο της φωνής του, λέγοντας:

«Συνέλθετε σε εμένα μιλάτε. Ακούτε; Σε εμένα μιλάτε. Μην μου λέτε σπιλώνετε την φήμη του Ανδρουλάκη», χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι και αφήνωντας άφωνους τους παρευρισκόμενους.

 

