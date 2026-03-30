Στη σύλληψη του γιου της οικογένειας για τις σορούς της μητέρας και της κόρης που βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στην οδό Κουσίδη στου Ζωγράφου, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η προσαγωγή του γιου της οικογένειας μετατράπηκε σε σύλληψη για τη δολοφονία της μητέρας και της αδελφής του, μετά από εντολή του εισαγγελέα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι οι δύο άτυχες γυναίκες πέθαναν μόνες τους και πως τοποθέτησε τις σορούς στο σφραγισμένο δωμάτιο στου Ζωγράφου, καθώς δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο θάνατός τους.

Ο γιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή τρεις μήνες πριν.

Συγγενείς υποστηρίζουν πως είχαν τρεις μήνες να επικοινωνήσουν με τις δύο γυναίκες, ενώ ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο, ανέφερε ότι οι σοροί βρίσκονταν στο διαμέρισμα για πάνω από έναν μήνα.

Οι πρώτες μαρτυρίες των γειτόνων

«Ενάμιση μήνα; Δύο μήνες; Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν τους βλέπαμε. Θεωρούσαμε ότι μάλλον νοσηλεύονται κάπου. Αλλά εδώ ο γείτονας στο ισόγειο, ο φίλος μου, μου έλεγε ότι πριν από κανένα ενάμιση μήνα ότι του έρχεται μια δυσάρεστη μυρωδιά. Και λέγαμε λέγαμε τι γίνεται τώρα;» τονίζει γείτονας λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του εντοπισμού των δύο γυναικών. Ο ίδιος προσθέτει:



«Μάθαμε ότι κάποιοι συγγενείς προσπάθησαν να από ενδιαφέρον να ανοίξουν, να δουν σπίτια τους, την ανηψιά τους κτλ. Δεν τους άνοιγε, δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Πιο έντονο έγινε το Σάββατο και την Παρασκευή που κλήθηκε και η αστυνομία από τους συγγενείς. Ήρθε η αστυνομία το Σάββατο νομίζω ή την Παρασκευή ήταν και στη συνέχεια σήμερα το πρωί δεν ξέρω. Ζητήσανε παραγγελία από εισαγγελέα. Ποιος ξέρει τι έγινε και βρέθηκε αυτό το πράγμα το απόκοσμο».

Η παρέα που πίνει καφέ απέναντι ακριβώς από την πολυκατοικία λέει ότι «είχαμε μια άτυπη επικοινωνία γιατί η κόρη ερχόταν εδώ και έτρωγε καμιά τυρόπιτα, έπινε κάνα καφέ. Δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Μαθαίναμε ότι είχε καρκίνο, ότι έτρεχε στους γιατρούς και ο αδελφός ένα ψηλό παλικάρι εδώ από τη γειτονιά. Μαθαίναμε ότι είχε διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έβγαινε συνήθως έξω από το σπίτι. Η γιαγιά ήταν δυσκίνητη, ήταν μεγάλη σε ηλικία. Η κόρη την έπαιρνε καμιά φορά και την πήγαινε καμιά βόλτα ή την έφερνε εδώ στο καφέ και πίνανε καμιά πορτοκαλάδα».



«Μένουν εδώ πολλά χρόνια. Δικό τους το σπίτι εδώ. Απ' ότι μου λέει εδώ ο γείτονας που μένει δίπλα τους στο ισόγειο, είχαν συνεχείς τσακωμούς. [...] Του χτυπάγανε το κουδούνι να του δώσουν λογαριασμούς. Δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα. Ήταν δύσκολος στην επικοινωνία γενικότερα. Η κόρη βέβαια έβγαινε έξω, πήγαινε. Εγώ στις βόλτες μου ας πούμε, την πετύχαινα στον δρόμο, λέγαμε μια καλημέρα ή ερχόταν εδώ και έπινε καφέ και μετά ξαναπήγαινε στο σπίτι», συμπλήρωσαν.