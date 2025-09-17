Δεν έχεις κατάθλιψη, απλά περνάς κρίση μέσης ηλικίας: 7 στοιχεία που το επιβεβαιώνουν

Η σχέση μας με τον χρόνο αλλάζει όσο μεγαλώνουμε.

Στην παιδική ηλικία μας, ερχόμαστε σε επαφή μαζί του μόνο την ημέρα των γενεθλίων μας, όταν, δηλαδή, φτάνει η στιγμή να σβήσουμε το κεράκι μας. Μεγαλώνοντας, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε τις αλλαγές τόσο στη ζωή μας όσο και στη εμφάνισή μας.

Πριν καλά - καλά το καταλάβουμε, έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με σοβαρές αποφάσεις και απαιτητικές υποχρεώσεις, που πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Πότε, όμως, περνά κανείς κρίση μέσης ηλικίας;

Είμαστε βέβαιοι πως έχεις ήδη ακούσει αυτόν τον όρο, ωστόσο ίσως να μην γνωρίζεις, αν και εσύ βιώνεις μια τέτοια κατάσταση.

