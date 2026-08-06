Επανάσταση στην επιστήμη: Τραβήχτηκαν οι πιο λεπτομερείς φωτογραφίες του Ηλίου

Επιστήμονες χρησιμοποίησαν το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο και κατέγραψαν την επιφάνεια του Ήλιου μας με νέες, φωτογραφίες, που όμοιές του δεν έχουμε ξαναδεί.

Πρόκειται για ντοκουμέντα με μεγάλη λεπτομέρεια, που δείχνουν «δίνες» δραστηριότητας που δεν ήταν δυνατόν να δούμε τα προηγούμενα χρόνια.

Ο λόγος, για το το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου που στρεβλώνεται και κινείται από την κίνηση του θερμού αερίου.

Scientists using the world's most powerful solar telescope have captured "whirlpools" of activity on the surface of our Sun that has not been possible to see before. pic.twitter.com/NItza2xTYO — Black Hole (@konstructivizm) August 5, 2026

Αυτή η συνεχής στροβιλισμός είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις εκρήξεις ενέργειας από τον Ήλιο, δημιουργώντας τον λεγόμενο διαστημικό καιρό, που μπορεί να διαταράξει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τους δορυφόρους της Γης, και θα μπορούσε ακόμη και να τραυματίσει αστροναύτες.

«Ο Ήλιος είναι η πηγή αυτής της ενέργειας και όλου αυτού του διαστημικού καιρού», εξήγησε ο Δρ Ντέιβιντ Μπόμπολτζ από το Εθνικό Ηλιακό Αστεροσκοπείο (NSO) των ΗΠΑ, όπως μεταφέρει το BBC.

Η λήψη πιο λεπτομερών εικόνων του αστέρα του ηλιακού μας συστήματος θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του καιρού, είπε.

Scientists have captured the highest-resolution video of the surface of the sun ever, showing turbulent, vortex-like structures in unprecedented detail.



The “surface” of the sun is really an unstable, roiling soup of plasma, heated to about 10,000 degrees Fahrenheit.… pic.twitter.com/5Ih2BEezPI — The Washington Post (@washingtonpost) August 6, 2026

«Για να καταλάβουμε και τελικά να προβλέψουμε τον διαστημικό καιρό, θέλουμε να κατανοήσουμε τη φυσική του Ήλιου, μέχρι και τις μικρότερες κλίμακες».

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature, κατέστησαν δυνατά χάρη στο Ηλιακό Τηλεσκόπιο Inouye - μια εγκατάσταση που χτίστηκε σε μια ψηλή κορυφή στη Χαβάη, όπου ο καθαρός μπλε ουρανός είναι απαλλαγμένος από σκόνη.

Κάνοντας ζουμ στην επιφάνεια του Ήλιου, η ομάδα κατέγραψε μια λεπτομερή εικόνα των στροβιλιζόμενων δινών.

Ο αστρονόμος του NSO, Δρ. David Kuridze, δήλωσε στο BBC News: «Αυτές οι στροβιλιστικές κινήσεις δημιουργούν μαγνητική ενέργεια, η οποία μπορεί να συσσωρευτεί για να παράγει αυτές τις εκρήξεις μεγάλης κλίμακας».