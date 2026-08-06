Γαλλική σφραγίδα στο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Πνοή επανεκκίνησης κόντρα στις αντιδράσεις της Τουρκίας

Την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού να μην επιτρέψει στις αντιδράσεις της Τουρκίας να οδηγήσουν σε ναυάγιο το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και να ενισχύει διαρκώς το ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου διασύνδεσης των ηλεκτρικών συστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αποτυπώνει η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο project, η οποία επισφραγίστηκε με τις χθεσινές υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η πνοή επανεκκίνησης του έργου τέθηκε επί τάπητος κατά την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα, όταν στην επιχειρηματική αποστολή που τον συνόδευε και είχε θεσμικές επαφές μετείχε ο ιδρυτής και CEO της Meridiam Τιερί Ντο. Η γαλλική σφραγίδα «κλείδωσε» τον Μάιο κατά το ταξίδι του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Παρίσι, όπου συναντήθηκε με τη Γαλλίδα Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και συζήτησαν μεταξύ άλλων η συνεργασία για την προστασία των θαλασσών. Ο κ. Παπασταύρου εργάστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα αθόρυβα, προκειμένου να ξεκολλήσει το έργο.

Yπογραφή συμφωνίας για την διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) εκτιμάται ότι θωρακίζει την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, αποτιμάται ως ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και στον ΑΔΜΗΕ, ως φορέα υλοποίησης του έργου. Συνοδεύεται, δε, από την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της GSI και της Nexans, με στόχο την επιτάχυνση των εργασιών, με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών βυθού.

«Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων του έργου και να συμβάλει στην μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοδοτικού του σχήματος», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Και ο Πρωθυπουργός άλλωστε έκανε λόγο χθες για ένα «ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος», το οποίο «βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας».

Η Meridiam είναι κορυφαίος διεθνής επενδυτής, φορέας ανάπτυξης και διαχειριστής έργων υποδομής, με έδρα το Παρίσι και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρική. Εξειδικεύεται σε έργα στρατηγικής σημασίας στους τομείς των δημόσιων υποδομών. Το portfolio των επενδύσεών της διαμορφώνεται στα 100 δις και περιλαμβάνει ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα υποδομών ανά την υφήλιο. Μεταξύ αυτών η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου – Γερμανίας, που συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα διασυνοριακά ενεργειακά έργα της Ευρώπης. Διαθέτει κοινώς και το μέγεθος και την τεχνογνωσία για την υλοποίηση του έργου.