Ερευνητές έδωσαν σε μυρμήγκια τη δική τους «πόλη»: Η απίστευτη κρυφή τους ζωή

Μια ομάδα επιστημόνων που ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς ζούσαν τα μυρμήγκια δημιούργησαν τη δική τους αποικία πάνω από το έδαφος, με ένα εκατομμύριο πληθυσμό.

Η εκπομπή του BBC, Planet Ant, δημιούργησε μία «πόλη», ουσιαστικά μία υπέργεια εποπτευόμενη φωλιά, στην οποία απελευθέρωσαν τα έντομα, για να ζουν και να εργάζονται εκεί, με κάμερες να εισάγονται στην αποικία για να κατασκοπεύουν τις δραστηριότητές τους και να βλέπουν τι έκαναν.

Ήταν ένα κάπως δύσκολο έργο, καθώς πολλοί από τους κατοίκους της πόλης δεν συμπαθούσαν τις κάμερες στα σπίτια τους και προσπαθούσαν να τους επιτεθούν κατά βούληση.

Μυρμήγκια: Αγρότες, εργάτες και στρατιώτες

Ακόμα όμως και η παραπάνω συμπεριφορά αντικατοπτρίζει τη μοναδική κοινωνική συμπεριφορά και διαστρωμάτωση των μυρμηγκιών, με άλλα μέλη της αποικίας να δρουν αμυντικά, ως «στρατιώτες», άλλα ως «βιοτέχνες» και άλλα ως «νοσοκόμες».

Τα μυρμήγκια ανήκαν στη γενεαλογία που αναφέρεται ως «φυλλοκόπτες» (Atta, Acromyrmex, Amoimyrmex) η οποία εκδηλώνει μία απίστευτη συμπεριφορά.

Αυτά τα είδη, έχουν μάθει πως να συλλέγουν και να μετατρέπουν φύλλα σε ενός είδους «κομπόστ», αποθηκεύοντάς τα σε ειδικούς χώρους της αποικίας τους, όπου θρέφουν εν συνεχεία ένα συγκεκριμένο είδος μήκυτα.

Ο συγκεκριμένος μήκυτας έχει ουσιαστικά εξημερωθεί και εξελιχθεί παράλληλα με αυτά τα μυρμήγκια, έτσι ώστε, καταναλώνοντας τα φύλλα, να παράγει πέρα από δική του ενέργεια, γλυκές απεκκρίσεις με τις οποίες τρέφονται τα μυρμήγκια αλλά και οι προνύμφες τους.

Οι φυλλοκόπτες έχουν εξελιχθεί σε τέτοιον βαθμό, ώστε μπορούν να κατανοήσουν ακόμα και τα χημικά σήματα και τις «οδηγίες» του μήκυτα. Αν, για παράδειγμα, το φύλλο από κάποιο φυτό είναι πολύ τοξικό για τον μικροοργανισμό, τα μηρμύγκια το εκλαμβάνουν και σταματούν να συλλέγουν από αυτό το φυτό.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η ιεραρχία τους, που χωρίζεται σε 4 κύριες κάστες;

Τα « μίνιμ» είναι οι πιο μικρόσωμες και λεπτές εργάτριες και φροντίζουν τους αναπτυσσόμενους γόνους , τη βασίλισσα , ή τους κήπους με μύκητες. Το πλάτος της κεφαλής τους είναι μικρότερο από 1 χιλιοστό.

Τα « μίνορ » είναι ελαφρώς μεγαλύτερα και υπάρχουν σε μεγάλους αριθμούς μέσα και γύρω από τις οδούς αναζήτησης τροφής της αποικίας. Αυτά τα μυρμήγκια αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας και περιπολούν συνεχώς το γύρω έδαφος και επιτίθενται σε οποιονδήποτε εχθρό απειλεί τις γραμμές αναζήτησης . Το πλάτος του κεφαλιού είναι περίπου 1,8–2,2 mm.

Τα «μεγάλα», τα μεγαλύτερα μυρμήγκια εργάτες, λειτουργούν ως στρατιώτες, υπερασπιζόμενοι τη φωλιά από εισβολείς, αν και πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τα μεγάλα μυρμήγκια συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες, όπως η εκκαθάριση των κύριων μονοπατιών αναζήτησης τροφής από μεγάλα συντρίμμια και η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων πίσω στη φωλιά.