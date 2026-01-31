Γιατί η Ελλάδα λέγεται “Saberdzneti” στη Γεωργία – Τι σημαίνει πραγματικά

Γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες λατινογενείς γλώσσες, η λέξεις για την «Ελλάδα» προέρχονται από τη ρίζα του “Graecus”: Greece, Griechenland, Grecia, Grèce κτλ. Το ίδιο ακολουθούν μοτίβο ως προς την ετυμολογία το ακολουθούν και οι σλαβικές γλώσσες.

Στην Τουρκία, την «Ελλάδα» τη λένε “Yunanistan”, παρόμοιες λέξεις με τη ρίζα «Ίωνας» θα βρει κανείς και σε αραβικές γλώσσες. Υπάρχουν κάποιες γλώσσες που χρησιμοποιούν τη ρίζα του «Ρωμιός» (πχ στην κουρδική γλώσσα). Υπάρχουν όμως και γλώσσες που έχουν δικές τους ετυμολογικές ρίζες. Μία από αυτές είναι η Γεωργία.

Στη γεωργιανή γλώσσα, το όνομα της Ελλάδας είναι საბერძნეთი ή, με λατινικό αλφάβητο, Saberdzneti. Η λέξη αυτή χωρίζεται σε τρία ετυμολογικά μέρη: Berdzeni (που σημαίνει τον Έλληνα), το πρόθημα sa- που δείχνει τόπο/ομάδα/συλλογικότητα και το επίθημα -eti που σημαίνει τόπο/χώρα.

Tι σημαίνει η λέξη για τον «Έλληνα» στη Γεωργία

H λέξη saberdzneti ουσιαστικά, λοιπόν, σημαίνει «η χώρα των Ελλήνων». Τρομερά σοφό, θα μου πείτε. Περιμένετε, έχει και πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Το berdzeni δεν σημαίνει σκέτο «Έλληνας».

Αντιθέτως, προέρχεται από μία παλιά γεωργιανή ρίζα η οποία συνδέεται με τη σοφία, τη σκέψη και τη γνώση. Αν το πάρουμε ποιητικά, μπορείς να πεις ότι σημαίνει «η χώρα των σοφών».

Σε μεσαιωνικά κείμενα το berdzenoba σήμαινε σοφία και το berdzeni katsi σήμαινε σοφός άνθρωπος. Φαίνεται ότι στον Καύκασο ήδη από την αρχαιότητα, η Ελλάδα είχε συνδεθεί με τη λογιοσύνη. Πιθανώς λόγω της επαφής των εκεί πληθυσμών με ελληνικής καταγωγής γιατρούς, εμπόρους, επιστήμονες και φιλοσόφους.