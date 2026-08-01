Το χάδι ήρθε πριν τον άνθρωπο: Εκατομμύρια χρόνια πριν, οι πίθηκοι ήξεραν κάτι που εμείς έχουμε ξεχάσει

Κατά τη διάρκεια ενός οκτάμηνου ερευνητικού ταξιδιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και τη Ζάμπια, επιστήμονες μελέτησαν πώς οι μακρινοί μας πρόγονοι, οι πίθηκοι χρησιμοποιούν το χάδι για να προσφέρουν παρηγοριά.

Είναι χαρακτηριστική συμπεριφορά των πιθήκων μπονόμπο και οι χιμπατζήδες παρηγορούν ο ένας τον άλλον μετά από συγκρούσεις και δυσφορία. Αλλά στην αρχή, οι μελετητές παρατήρησαν κάτι που δεν ταίριαζε σε αυτά.

Τα ζώα αντάλλασσαν πολλή φιλική σωματική επαφή, αγκαλιάζονταν, αγγίζονταν και φιλιόντουσαν, ακόμα και σε ανταγωνιστικές καταστάσεις προτού ξεσπάσει οποιαδήποτε σύγκρουση ή σημάδια κινδύνου. Άρχισαν να αναρωτιούνται έτσι σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά τα αγγίγματα.

Το παράδειγμα που δίνουν οι πίθηκοι

Η νέα έρευνα σχετικά με το πώς οι μεγάλοι πίθηκοι διαχειρίζονται το κοινωνικό στρες υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να είναι αρκετά σημαντικό και ότι αυτή η συμπεριφορά χρονολογείται τουλάχιστον 6 εκατομμύρια χρόνια πριν, πολύ πριν εξελιχθεί το είδος μας, ο homo sapiens.

Όπως εμείς, έτσι και οι πιο κοντινοί μας «ξάδερφοι», οι μπονόμπο και οι χιμπατζήδες , αντιμετωπίζουν επίσης αγχωτικές και ανταγωνιστικές καταστάσεις καθημερινά.

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Ένα παράδειγμα είναι όταν ανακαλύπτουν ένα δέντρο γεμάτο ώριμα φρούτα. Όλοι θέλουν να φάνε και οι συγκρούσεις μπορούν συχνά να οδηγήσουν σε καβγάδες. Αλλά κάτι άλλο τράβηξε την προσοχή των επιστημόνων. Τις περισσότερες φορές, οι πίθηκοι απλώνουν το χέρι τους ο ένας στον άλλον με φιλικό άγγιγμα: αγκαλιάζουν, χαϊδεύουν και κάνουν απαλή επαφή.

Η ερευνητική ομάδα αναφέρει το The Conversation: «Ο συνάδελφός μας Edwin van Leeuwen, ένας Ολλανδός βιολόγος, είχε αναπτύξει μια δοκιμασία σίτισης για να μετρήσει την κοινωνική ανοχή σε ομάδες μεγάλων πιθήκων.

Αυτή η δοκιμασία ονομάζεται «κούνια φιστικιού». Περιλαμβάνει το γέμισμα μιας γούρνας από μπαμπού με φιστίκια και το τίναγμα της πάνω από τον φράχτη, έτσι ώστε η τροφή να προσγειωθεί μπροστά στους πιθήκους.

Κοινωνική συμπεριφορά των μπονόμπο | Pixabay

Αυτό κατανέμει τα φιστίκια ομοιόμορφα σε μια μικρή περιοχή, ενώ οι ερευνητές καταγράφουν ποιος παίρνει τροφή και πόση. Χρησιμοποιήσαμε αυτό το τεστ για να μετρήσουμε εάν οι ομάδες μπορούσαν να μοιράζονται πόρους ειρηνικά σε κοντινή απόσταση.

Επειδή οι πίθηκοι παρακολουθούσαν την γούρνα να γεμίζει, μπορούσαμε να παρατηρήσουμε πώς συμπεριφέρονταν καθώς η προσμονή μεγάλωνε. Η φιλική επαφή συσσωρευόταν λίγα λεπτά πριν φτάσει το φαγητό. Προηγούμενοι ερευνητές ονόμαζαν το φαινόμενο ''συμπεριφορά εορτασμού''. Αλλά η ανακάλυψη φαγητού δεν είναι απλώς μια αιτία για να γιορτάσουμε. Είναι επίσης τεταμένη και επικίνδυνη.

Θα μπορούσε η φιλική σωματική επαφή να βοηθήσει στη διατήρηση αυτής της έντασης υπό έλεγχο;

Για να το διαπιστώσουμε, μετρήσαμε μια περίοδο αναμονής πέντε λεπτών πριν από την απελευθέρωση του φαγητού. Παρακολουθήσαμε όλα όσα έκαναν οι πίθηκοι: φιλική επαφή όπως φιλιά, αγκαλιές και χάδια, καθώς και επιθετικότητα και απειλές. Σε διάστημα αρκετών μηνών, βιντεοσκοπήσαμε 116 πιθήκους από πέντε ομάδες σε 60 συνεδρίες σε δύο αφρικανικά καταφύγια, το Lola ya Bonobo στη ΛΔΚ και το Chimfunshi στη Ζάμπια.

Και στα δύο είδη, η απάντηση ήταν σαφής. Οι μπονόμπο και οι χιμπατζήδες που είχαν πιο καθησυχαστική φιλική επαφή πριν φτάσει η τροφή, πέρασαν σημαντικά περισσότερο χρόνο τρώγοντας ειρηνικά μαζί με άλλους στη συνέχεια.

Αυτό το μοτίβο ίσχυε στις περισσότερες ομάδες και ήταν ισχυρότερο στις πιο ανεκτικές. Οι ερευνητές θεωρούν την ανοχή - την προθυμία να μοιράζονται χώρο χωρίς επιθετικότητα - ως το θεμέλιο της συνεργασίας και της κοινωνικής μάθησης σε όλο το ζωικό βασίλειο. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η προληπτική φιλική επαφή μπορεί να είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο διατηρείται αυτή η ανοχή.

Κοινωνική συμπεριφορά των μπονόμπο | Pixabay

Τα μοτίβα ακολούθησαν την κοινωνική δομή κάθε είδους. Στους μπονόμπο, τα ζευγάρια θηλυκών ήταν πιο πιθανό να δείξουν φιλικό καθησυχασμό. Αυτό αντανακλά τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας των μπονόμπο: τα θηλυκά σχηματίζουν ισχυρές συμμαχίες για να αντιμετωπίσουν την ανδρική επιθετικότητα και να καταλάβουν υψηλές θέσεις κύρους.

Στους χιμπατζήδες, τα αρσενικά ήταν αυτά που καθησύχαζαν το ένα το άλλο περισσότερο, αντανακλώντας τη σημασία των ανδρικών συνασπισμών στις κοινωνίες τους.

Ίσως η ίδια η ευαλωτότητα να αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης. Προσφέρετε μια επικίνδυνη επαφή μόνο εάν είστε σίγουροι ότι το άλλο ζώο δεν θα δαγκώσει. Και αυτό δείχνει κάτι σημαντικό για το πώς βλέπετε τη σχέση.

Οι πίθηκοι, οι άνθρωποι και το άγγιγμα που μας ενώνει

Η αφή είναι από τις παλαιότερες μορφές επικοινωνίας της ανθρωπότητας. Η επαφή δέρμα με δέρμα μεταξύ βρεφών και ατόμων που τα φροντίζουν είναι ένα από τα πρώτα κανάλια μέσω των οποίων σχηματίζεται η προσκόλληση, πολύ πριν αναπτυχθεί η γλώσσα.

Μια μελέτη του 2006 διαπίστωσε ότι το κράτημα του χεριού ενός ρομαντικού συντρόφου μπορεί να μειώσει την εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με την απειλή. Μια εργασία του 2001 διαπίστωσε ότι ένα σύντομο άγγιγμα από έναν άγνωστο μπορεί να αυξήσει τη συνεργασία.

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Έρευνα σε πέντε ευρωπαϊκούς πολιτισμούς που δημοσιεύτηκε το 2015 διαπίστωσε ότι η περιοχή του σώματος που θα αφήσετε κάποιον να αγγίξει αντιστοιχεί σχεδόν άμεσα στη δύναμη του συναισθηματικού δεσμού σας μαζί του.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η επαφή πριν από τον ανταγωνισμό κάνει τη διαφορά. Μια μελέτη σε διαπραγματευτές διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που έδωσαν τα χέρια πριν από τη διαπραγμάτευση συνεργάστηκαν περισσότερο, είπαν λιγότερα ψέματα και κατέληξαν σε καλύτερα κοινά αποτελέσματα, ακόμη και σε καταστάσεις όπου η συνεργασία είχε προσωπικό κόστος.

Οι άνθρωποι, οι μπονόμπο και οι χιμπατζήδες χρησιμοποιούν όλοι το καθησυχαστικό άγγιγμα, αλλά οι εξελικτικές μας γενεαλογίες χωρίστηκαν πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια.

Η απλούστερη εξήγηση είναι ότι το καθησυχαστικό άγγιγμα προηγείται και των τριών μας και είναι σίγουρα πολύ παλαιότερο από το δικό μας είδος. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι κρύβουμε μέσα μας μια ισχυρή και αρχαία συμπεριφορά που μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τους κοινωνικούς μας κόσμους και να διατηρήσουμε την ειρήνη.