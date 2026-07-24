Ακόμα πιο κοντά στην «αθανασία»: Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν νέο ένζυμο αντιγήρανσης

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που ερευνούν οι επιστήμονες είναι αυτό της ευζωίας, η ικανότητα να ζούμε μία ζωή μακριά από τα βάσανα της ασθένειας, αλλά και της μακροζωίας, της αύξησης του προσδόκιμου ζωής μας.

Και ίσως πρόσφατα να έγινε άλλο ένα βήμα προς την πολυπόθητη «αθανασία», μάλιστα από Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι ανακάλυψαν τον μηχανισμό πίσω από ένα ένζυμο που ρυθμίζει τη γήρανση.

Όπως είπαν στο ΣΚΑΙ, «με αυτό τον μηχανισμό ανοίγεται ένας δρόμος που βοηθά στην κυτταρική ανακύκλωση, ώστε οι νευρώνες να είναι πιο λειτουργικοί κατά τη διάρκεια της γήρανσης».

Από Έλληνες επιστήμονες το «έναυσμα»

Οι δύο ειδικοί που μίλησαν στην εκπομπή, τόνισαν πως η έρευνά τους βρίσκεται σε αρχικό επίπεδο, ενώ δεν έχει στόχο να παρατείνει τόσο τη ζωή όσο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής κατά την προχωρημένη ηλικία.

«Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ποιότητα ζωής και όχι μόνο με το προσδόκιμο. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε στη διάρκεια της ζωής μας λιγότερα προβλήματα. Να έχουμε καλύτερη κινητικότητα και γνωστικές λειτουργίες όπως η μνήμη και η μάθηση.

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Η έρευνα περιστρέφεται γύρω από αυτούς τους τομείς, δηλαδή πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής κατά τις μεγαλύτερες ηλικίες. Τα αποτελέσματα είναι λίγο πρώιμα, αλλά η αξία τους έγεκιται στο ότι ανοίγουν έναν δρόμο, ώστε κάποιος να στοχεύσει αυτό το ένζυμο, κάτι που θα χρειαστεί μελέτες, που μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι πιο απτό.

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας τα κύτταρά μας συσσωρεύουν βλάβες. Υπάρχουν λοιπόν κυτταρικοί μηχανισμοί που επιδιορθώνουν αυτά τα προβλήματα. Ο μηχανισμός που ανακαλύψαμε εμείς, μέσω της κυτταρικής ανακύκλωσης, συμβάλλει στη διατήρηση της νεότητας των κυττάρων.

Όταν το ένζυμο που ανακαλύψαμε δυσλειτουργεί, έχουμε πρόωρο εκφυλισμό, με αποτέλεσμα να χάνονται οι λειτουργίες του οργανισμού. Εμείς δείξαμε ότι η λειτουργία του ρυθμίζει την ανανέωση των κυττάρων. Ο επόμενος στόχος είναι να δούμε αν μπορούμε να στοχεύσουμε αυτή του τη λειτουργία, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τη νεότητα».