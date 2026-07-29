Όχι ένας, αλλά δύο: Εκστασιασμένοι στη Νέα Ζηλανδία από θεάσεις μετεωριτών

Τις τελευταίες μέρες οι κάτοικοι στη Νέα Ζηλανδία έχουν γίνει μάρτυρες δύο περασμάτων πιθανών μετεωριτών από τον ουρανό τους, θέαμα που έχει προκαλέσει κύμα ευφορίας.

Μία πύρινη σφαίρα πέρασε από το Βόρειο Νησί περί τις 22:20 της Τρίτης (28/07), μέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό που καταγράφηκε στο Νότιο Νησί την Κυριακή.

Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και οχήματα, αλλά και τις εξιδεικευμένες κάμερες μετεωριτών, δείχνουν τον ουρανό να φωτίζεται από μία λάμψη. Δεκάδες χρήστες των social media έκαναν λόγο και για ένα «μεγάλο μπουμ», το οποίο συνόδευε τις εικόνες.

«Απολύτως τρελό. Νόμιζα ότι είχε πιάσει φωτιά κάποιο αεροπλάνο» ανέφερε ένας χρήστης.

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«Ήταν πελώριο, η μπάλα ήταν πορτοκαλί με μωβ ουρά. Είδαμε να βγαίνει μαύρος καπνός από το εσωτερικό του» σημείωσε κάποιος άλλο, ενώ τρίτο άτομο έκανε λόγο για ό,τι μεγαλύτερο έχει δει: «Είχε ουρά που έπιανε το μεγαλύτερο μέρος του ουρανού και είχε υπέροχα χρώματα».

Ο Steve Wyn-Harris, διευθυντής του Fireballs Aotearoa, οργάνωσης γεωλόγων, αστρονόμων και πολιτών που πάθος την αστρολογία, περνούσε μερικές στιγμές χαλαρότητας όταν είδε το σπάνιο θέαμα. «Είδα μία μεγάλη λάμψη στον ουρανό και σκέφτηκα: "Όχι, αυτό δεν μπορεί να είναι μπάλα φωτιάς, θα ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό"».

Πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να βλέπει καλά, θεώρησε ότι ήταν απλά κάποιος κεραυνός. Μέχρι που είδε τις δεκάδες ειδοποιήσεις απ΄όλους όσοι είχαν την ίδια εμπειρία.

«Το πιο σημαντικό, αυτό που είναι πιο συναρπαστικό είναι ότι άκουσαν τον ήχο, την ηχητική έκρηξη» είπε ο ίδιος, εξηγώντας πως αυτό σημαίνει ότι ο μετεωρίτης έφτασε πολύ κοντά στο έδαφος.

Η Fireballs Aotearoa έχει καλέσει τους πολίτες να ειδοποιήσουν σε περίπτωση που εντοπίσουν συντρίμμια από τον μετεωρίτη. «Βρείτε μαύρα πετρώματα που κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί» εξήγησε ο Wyn-Harris.

Τα τελευταία 150 χρόνια υπάρχουν μόλις 10 επιβεβαιωμένα περάσματα μετεωρίτη, αλλά κρίνεται πως είναι πολλοί περισσότεροι όσοι έχουν πέσει και δεν θα έχουν βρεθεί ποτέ.