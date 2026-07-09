Περίπου 99% των κατοίκων της Γης βίωσαν την Τετάρτη (08/07) μία κοινή εμπειρία: 8,2 δισεκατομμύρια άτομα είδαν ταυτόχρονα το φως της ημέρας.

Για μία σύντομη περίοδο, περίπου ενός λεπτού, οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γης βρέθηκαν όλες κάτω από τον Ήλιο, με μόνο ένα μικρό κλάσμα να παραμένει στη νύχτα.

Σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Αφρική και το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας, όπου ζει σχεδόν όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός, είδαν ταυτόχρονα τη μέρα, ενώ στο σκοτάδι παρέμειναν η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας και η Ανταρκτική.

Και το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο μίας ημέρας.

Για περίπου 60 ημέρες κάθε χρόνο, από περίπου τις 18 Μαΐου έως τις 17 Ιουλίου, υπάρχει μια σύντομη στιγμή κάθε μέρα κατά την οποία σχεδόν όλη η ανθρωπότητα βιώνει είτε το φως της ημέρας είτε το λυκόφως.

Και παρότι αυτή είναι η επιστημονική αλήθεια, μία ανάρτηση του 2022 ανέφερε πως η 8η Ιουλίου ήταν η μοναδική ημέρα που συμβαίνει το φαινόμενο και έγινε viral.

Μία ενδελεχή έρευνα στο στοιχείο αυτό, έδειξε πως πράγματι η χθεσινή είναι μία από τις ημερομηνίες με τη μεγαλύτερη επικάλυψη, αλλά παρόμοιες συνθήκες διαμορφώνονται και άλλες μέρες.