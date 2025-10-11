Λειψυδρία: Οι επιστήμονες αναζητούν να επιστρατεύσουν «αόρατα ποτάμια»

Η κλιματική αλλαγή, η ξηρασία και ο φόβος της λειψυδρίας έχουν στρέψει τους επιστήμονες σε νέες υδάτινες οδούς οι οποίες μέχρι σήμερα περνούσαν κυριολεκτικά απαρατήρητες. Πρόκειται για τα «ατμοσφαιρικά ποτάμια», τις ζώνες υδρατμών που «ρέουν» στην ατμόσφαιρα και δημιουργούνται από τους υδρατμούς.

Όπως ακριβώς τα ποτάμια ρέουν κατά μήκος της γης, συντηρώντας κοινότητες και συνιστούν μέσα διαβίωσης και διατήρησης της βιοποικιλότητας, έτσι και τα ατμοσφαιρικά ποτάμια είναι φυσικές ζώνες συμπυκνωμένων υδρατμών μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων που διασχίζουν την ατμόσφαιρα της Γης.

Σχηματίζονται όταν η έντονη θερμότητα από τον ήλιο εξατμίζει το νερό των ωκεανών κατά μήκος του Ισημερινού. Οι άνεμοι μεταφέρουν τους υδρατμούς προς τους πόλους, δημιουργώντας «ποτάμια στον ουρανό», τα οποία συνήθως δεν ρέουν υψηλότερα από 3000 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Όταν φτάνουν στις ακτές, τα ατμοσφαιρικά ποτάμια ωθούνται προς τα πάνω και καθώς πλησιάζουν στα βουνά, απελευθερώνουν υγρασία με τη μορφή βροχής και χιονιού.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr