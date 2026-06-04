«Μας πιάνει ένας ηθικός πανικός όσον αφορά τη γλώσσα»: Συζητώντας με έναν γλωσσολόγο για τα greeklish

Greeklish, λατινοελληνικά ή φραγκολεβαντίνικα! Ο απόλυτος τρόμος εκείνων που θεωρούν την ελληνική γλώσσα το απαύγασμα του ανθρώπινου πολιτισμού, η απόλυτη ευκολία για εκείνους που έχουν συνηθίσει να γράφουν με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και σήμερα, όταν κανείς αναφέρεται στα greeklish υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις και ακούγονται πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την ίδια τη γλώσσα, αλλά με τις αντιλήψεις γύρω από αυτήν.

Συνεπώς, είναι καλύτερο να ακούσουμε τους ειδικούς. Μιλώντας με τον καθηγητή Θεωρητικής Γλωσσολογίας, Φοίβο Παναγιωτίδη, αντιλήφθηκα πως η γλώσσα είναι ένα ζήτημα για το οποίο όλοι έχουν γνώμη, ελάχιστοι καταλαβαίνουν την ουσία της όμως.

«Δεν υπάρχει συστηματική έρευνα για τα greeklish»

Τα greeklish άρχισαν να μας απασχολούν περισσότερο από το 2010 και μετά. Κι ενώ εύκολα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σήμερα τα χρησιμοποιούν περισσότερο οι άνω των 30, η πραγματικότητα μάλλον μας διαψεύδει. Μια γρήγορη ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μας βοηθήσει. Δεν θα δούμε μόνο όσους τα χρησιμοποιούν αλλά και εκείνους που με θυμό αναρωτιούνται γιατί το κάνουν αυτό τα νέα παιδιά!

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Υπάρχει επάνοδος των greeklish ή απλώς δεν έφυγαν ποτέ; Είναι χαρακτηριστικό των «boomers» ή έχει αρχίσει να μπαίνει και η Gen Z σε αυτό το παιχνίδι; «Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με σιγουριά καθώς υπάρχουν μεμονωμένες έρευνες αλλά όχι κάτι το συστηματικό» αναφέρει ο Φοίβος Παναγιωτίδης.

Ακόμη κι έτσι, οι αντιδράσεις γύρω από τη χρήση των greeklish είναι χαρακτηριστικές. Από κάποιους, αντιμετωπίζονται ως η απόλυτη προδοσία, σαν κάτι το εγκληματικό. «Είναι αλήθεια πως μας πιάνει ένας ηθικός πανικός γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα. Η πραγματικότητα όμως είναι πως τα greeklish εμφανίστηκαν για να εξυπηρετήσουν μια ανάγκη, αφού παλαιότερα δεν υπήρχαν ελληνικοί χαρακτήρες στις περισσότερες συσκευές που χρησιμοποιούσαμε και γράφαμε με τους λατινικούς» επισημαίνει ο ίδιος.

«Αντιμετωπίζουμε τη γλώσσα σαν τοτέμ»

Είναι ένα ζήτημα η σχέση που έχουμε με τη γλώσσα μας και το πώς την αντιμετωπίζουμε. Η σχέση αυτή άλλωστε ξεκινάει από νωρίς και μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει η σχολική εκπαίδευση. «Πρέπει να δούμε λίγο και το μάθημα της γλώσσας στα σχολεία, τον δικό του ρόλο δηλαδή» προσθέτει στη σκέψη μου ο Φοίβος Παναγιωτίδης. Μήπως το θέμα των greeklish αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο, όχι της υπεράσπισης της γλώσσας, αλλά της αντίληψής της ως αναπόσπαστου μέρους της ταυτότητάς μας; Υπάρχει μήπως κι εδώ ένα ζήτημα εθνικισμού;

«Γυρνάμε πάλι στο θέμα του ηθικού πανικού όσον αφορά το αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Έχουμε την τάση να αντιμετωπίζουμε τη γλώσσα μας ως τοτέμ. Και όχι μόνο. Μιλούν γενικά για θέματα της γλώσσας άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με αυτήν. Ο καθένας έχει και μια γνώμη. Κι εδώ είναι που πρέπει να γίνουν περισσότερα. Γιατί χρειαζόμαστε περισσότερους γλωσσολόγους γι' αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς, ακούμε να μιλάνε άνθρωποι για τέτοια ζητήματα που λένε δικά τους πράγματα. Πρέπει να ακούμε τους γλωσσολόγους. Είναι το αντίστοιχο του να πάω εγώ στον γιατρό και να αγνοήσω εντελώς όλες τις συμβουλές του για να κάνω το δικό μου, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε θέματα της γλώσσας» καταλήγει ο ίδιος.