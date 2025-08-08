NASA: «Κοράλλι» πολλών δισεκατομμυρίων ετών βρέθηκε στον Άρη

Η NASA, μέσω του ρομποτικού οχήματος Curiosity, εντόπισε έναν ασυνήθιστο βράχο στον Άρη που μοιάζει εντυπωσιακά με κοράλλι.

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την κάμερα Remote Micro Image, που επέστρεψαν πίσω στη γη, συναρπάζουν τον επιστημονικό κόσμο, αν και δεν πρόκειται για πραγματικό κοράλλι.

Το εύρημα έγινε στον κρατήρα Gale στις 24 Ιουλίου και η εικόνα του βράχου, διαμέτρου περίπου 2,5 εκατοστών, τραβήχτηκε με κάμερα υψηλής ανάλυσης.

Με το παρατσούκλι «Paposo» από την επιστημονική ομάδα του ρόβερ, ο βράχος βρισκόταν περίπου 5 εκατοστά (2 ίντσες) από την κάμερα όταν τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία.

Στην πραγματικότητα, ο βράχος έχει μοιάζει σαν κοράλλι εξαιτίας της διάβρωσης του από τον άνεμο και το χρώμα του.

Τι αποκαλύπτει η ανακάλυψη

Ο βράχος σχηματίστηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, όταν στον Άρη υπήρχε νερό.

Το νερό, γεμάτο διαλυμένα ορυκτά, διείσδυσε σε ρωγμές των πετρωμάτων και δημιούργησε «φλέβες» που με την πάροδο του χρόνου απέκτησαν την κοραλλιοειδή μορφή.

Η διάβρωση από άνεμο και άμμο ανέδειξε τη σημερινή του εμφάνιση.

Τι είναι η αποστολή του Curiosity

Από την προσγείωσή του το 2012, το Curiosity εξερευνά τον Άρη για σημάδια αρχαίας ζωής. Έχει διανύσει περίπου 35 χιλιόμετρα από τα συνολικά 154 χιλιόμετρα πλάτους του κρατήρα.

Έχουν εντοπιστεί οργανικές ενώσεις και στοιχεία που υποδεικνύουν ότι ο πλανήτης διέθετε κάποτε έναν ενεργό κύκλο άνθρακα.