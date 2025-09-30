NASA: Μόνιμο «χωριό» στη Σελήνη έως το 2035 - Το σχέδιο για τη δημιουργία του

Χωριό στη Σελήνη, το οποίο θα έχει σταθερή ανθρώπινη παρουσία σχεδιάζει η NASA έως το 2025.

Στόχος είναι όχι απλώς να δημιουργηθεί ένας προσωρινός σταθμός αλλά ένα μόνιμο «σεληνιακό χωριό», σύμφωνα με τον διοικητή της διαστημικής υπηρεσίας, Σον Ντάφι (Sean Duffy).

Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Αστροναυτικής Διάσκεψης (IAC), όπου το φετινό θέμα ήταν «Βιώσιμο Διάστημα – Ανθεκτική Γη», ο Ντάφι αποκάλυψε ότι στόχος είναι η βιώσιμη ανθρώπινη διαβίωση στη Σελήνη, με βάση που θα μπορεί να φιλοξενεί πληρώματα μακροχρόνια, στηριζόμενη σε πυρηνική ενέργεια και υλικά που υπάρχουν ήδη στη σεληνιακή επιφάνεια.

Artemis II: Η αρχή της επιστροφής

Η επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη ξεκινά το Φεβρουάριο του 2026 (αναμενόμενη ημερομηνία), με την αποστολή Artemis II, η οποία θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη – το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι προς το φεγγάρι εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Η αποστολή δεν θα περιλαμβάνει προσελήνωση, αλλά αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη δοκιμή του νέου πυραύλου SLS και του διαστημοπλοίου Orion.

Artemis III: Η μεγάλη πρόκληση

Η μεγάλη πρόκληση έρχεται το 2027, με την Artemis III, όπου δύο αστροναύτες θα προσεληνωθούν στον Νότιο Πόλο της Σελήνης – περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος λόγω πιθανών αποθεμάτων πάγου. Οι αστροναύτες θα παραμείνουν για περίπου επτά ημέρες, συλλέγοντας κρίσιμα δεδομένα για τις γεωλογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό της μελλοντικής βάσης.

Ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη

Ο Σον Ντάφι ανακοίνωσε ότι η NASA σχεδιάζει να τοποθετήσει τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Fission Surface Power. Ήδη έχει εκδοθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος προς ιδιωτικές εταιρείες για την ανάπτυξη συστήματος ισχύος 100kWe, με βάρος μικρότερο από 15 τόνους. Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται απαραίτητη για να καλυφθούν οι 14ήμερες σεληνιακές νύχτες, όταν τα ηλιακά πάνελ είναι άχρηστα.

Επιπλέον, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές αποστολές στον Άρη, όπου οι αποστάσεις και οι συνθήκες απαιτούν πλήρη ενεργειακή αυτονομία.

Οικοδομικά υλικά από το φεγγάρι

Παράλληλα, η NASA διερευνά τη δυνατότητα κατασκευής της βάσης από υλικά της ίδιας της Σελήνης. Σε πρόσφατο πείραμα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), αστροναύτες μελέτησαν την ανάμειξη τσιμέντου σε συνθήκες μικροβαρύτητας, προκειμένου να εξεταστεί η εφικτότητα παραγωγής δομικών υλικών στο Διάστημα.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η ανάμειξη σεληνιακού εδάφους με άλλα υλικά για την παραγωγή τσιμέντου, το οποίο θα επιτρέπει την 3D εκτύπωση κατοικήσιμων δομών επιτόπου, με χρήση ρομποτικών συστημάτων.

Η δεύτερη διαστημική κούρσα

Παρά τις ανησυχίες για πιθανή αλλαγή πολιτικής κατά την προεδρία Τραμπ, ο Ντάφι δήλωσε ξεκάθαρα ότι η NASA δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Αντιθέτως, χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ως «δεύτερη διαστημική κούρσα» και τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα είναι ο νικητής. «Επιστρέφουμε στη Σελήνη και αυτή τη φορά, όταν φυτέψουμε τη σημαία μας, θα μείνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Άνοιγμα και προς τον Άρη

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θεωρεί «επιτυχία» για τη NASA μέσα στην επόμενη δεκαετία, ο Ντάφι ανέφερε ότι ο οργανισμός θα έχει κάνει «τεράστια άλματα» προς τον στόχο της εξερεύνησης του Άρη. «Θα είμαστε στο κατώφλι της αποστολής που θα φέρει ανθρώπους στον Άρη», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Daily Mail