«Πετάει» η ομάδα του ΕΚΠA: Στο διάστημα τρεις νανοδορυφόροι «made in Greece»

Μεγάλο βήμα κάνει σήμερα (30/03) η Ελλάδα καθώς τρεις νανοδορυφόροι ERMIS, οι οποίοι είναι ελληνικοί και κατασκευάστηκαν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ, θα εκτοξευτούν στις 13:20.

Όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ - ERMIS, έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα.

To πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ αποτελεί το πρώτο μέρος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης (RRF – EU Next Generation EU).

To έργο με προϋπολογισμό περίπου 4.9 εκατ. Ευρώ συντονίζει το νεοσύστατο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχουν στο έργο η OQ Hellas, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Την διαστημική αποστολή ERMIS επιβλέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ)/European Space Agency με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δείτε live εδώ την εκτόξευση