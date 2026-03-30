Μενού

«Πετάει» η ομάδα του ΕΚΠA: Στο διάστημα τρεις νανοδορυφόροι «made in Greece»

Τρεις νανοδορυφόροι που κατασκευάστηκαν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ, θα εκτοξευτούν τη Δευτέρα στις 13:20.

Reader symbol
Newsroom
υπάρχουν εξωγήινοι
Διάστημα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Μεγάλο βήμα κάνει σήμερα (30/03) η Ελλάδα καθώς τρεις νανοδορυφόροι ERMIS, οι οποίοι είναι ελληνικοί και κατασκευάστηκαν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής του ΕΚΠΑ, θα εκτοξευτούν στις 13:20. 

Όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ - ERMIS,  έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα.

To πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ αποτελεί το πρώτο μέρος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης (RRF – EU Next Generation EU).

To έργο με προϋπολογισμό περίπου 4.9 εκατ. Ευρώ συντονίζει το νεοσύστατο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχουν στο έργο η OQ Hellas, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Την διαστημική αποστολή ERMIS επιβλέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ)/European Space Agency με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δείτε live εδώ την εκτόξευση 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΠΙΣΤΗΜΗ