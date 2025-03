Σαν να έβλεπε το μέλλον: Ο Βρετανός που έκανε απίστευτες προβλέψεις τo 1925 για το σήμερα

Πάντα οι άνθρωποι στοχάζονταν για το μέλλον και προσπαθούσαν να το ονειρευτούν με τα μάτια ανοικτά. Οι προφήτες της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ζωής στο 2000 πότε έπεφταν εντυπωσιακά μέσα και πότε έφτιαχναν όνειρα θερινής νυκτός.

Κλασικό παράδειγμα μελλοντολόγου που όσα προέβλεψε για το 2000 δείχνουν εντυπωσιακά και σουρεαλιστικά, όμως τα περισσότερα δεν έχουν συμβεί ποτέ, ήταν ο Ζαν Μαρτς Κοτ..

Wikipedia Commons

Μεταξύ άλλων, φαντάστηκε πως το 2000 θα κυκλοφορούμε με υποθαλάσσια λεωφορεία που θα τα μετακινούν φάλαινες (!), πως θα υπάρχουν κάτι σαν παρανοϊκά ρομπότ με πολλά χέρια που θα φροντίζουν για το "beaute" της κάθε γυναίκας, αλλά και πολυεργαλεία - ρομπότ που θα σκουπίζουν το σπίτι (εδώ κάτι βρήκε!). Θα έπρεπε να περάσουν περίπου 20 χρόνια για να δούμε μια σοβαρή και εμπεριστατωμένη τεχνό-προφητεία.

Wikipedia Commons

Wikipedia Commons

Ο μηχανικός που έπεσε σχεδόν σε όλα μέσα

Το 1925, ο Βρετανός μηχανικός και εφευρέτης Άρτσιμπαλ Μοντγκόμερι Λόου, δημοσίευσε μια λίστα με τις προβλέψεις του για τα επόμενα 100 χρόνια, με τίτλο Το Μέλλον. Σε αυτή, οραματίστηκε έναν κόσμο όπου οι σκάλες και τα πεζοδρόμια θα μπορούν να κινούνται για να μας πάνε πιο γρήγορα στο προορισμό μας ενώ οι ήχοι και οι εικόνες θα μεταδίδονται στα σπίτια μας μέσω οθονών και ηχείων. Επίσης, προγραμματιζόμενα ξυπνητήρια θα ξυπνούν τους ανθρώπους το πρωί και το σημαντικότερο όλων, οι γυναίκες θα φορούν παντελόνια χωρίς να ρωτάνε την άδεια των συζύγων τους.

«Ήταν σίγουρα ένας άνθρωπος μπροστά από την εποχή του», είπε σχετικά, η ερευνήτρια Τζεν Μπόλντουιν στον παρουσιαστή της εκπομπής As It Happens, Πίτερ Άρμστρονγκ. «Κάποιες από τις προβλέψεις του ήταν σχεδόν απόλυτα ακριβείς».

Η Μπόλντουιν είναι ερευνήτρια στο Findmypast, έναν βρετανικό ιστότοπο γενεαλογίας και ιστορίας, με μια τεράστια συλλογή από δεκάδες εκατομμύρια ψηφιοποιημένες εφημερίδες. Το Findmypast πρόσφατα κατέγραψε όλες τις γραπτές καταχωρήσεις στον Τύπο της δεκαετίας του 1920 σχετικά με τον Λόου. Και έμειναν με το στόμα ανοικτό.

Κάποιες καινοτομίες, όπως οι τηλεοράσεις, τα ξυπνητήρια, οι κυλιόμενες σκάλες και τα γυναικεία παντελόνια, είχαν ήδη αναπτυχθεί σε μια αρκετά πρώιμη μορφή. Όμως ο Λόου δεν έμεινε εκεί.

Για παράδειγμα, φαντάστηκε ότι οι άνθρωποι του μέλλοντος θα φορούν όλοι ολόσωμες μάλλινες φόρμες με αντίστοιχα καπέλα και θα δέχονται καθημερινά μασάζ το πρωί μέσω «θεραπείας με ακτίνες ραδιοφώνου».

Τα σινεμά, είπε, θα προβάλλουν δεκάδες ταινίες ταυτόχρονα σε μία μόνο οθόνη, και το κοινό θα χρησιμοποιεί ειδικά γυαλιά για να επικεντρωθεί στην ταινία της επιλογής του. Αυτό ακούγεται κάπως σατανικό. Αναμένεται να δούμε αν ποτέ θα συμβεί.

Κι άλλες προβλέψεις

Σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα που εντόπισε το Findmypast, ο Λόου προέβλεψε ότι οι άνθρωποι του μέλλοντος θα ακούνε τις ειδήσεις στο σπίτι μέσω «μεγαφώνου» και ότι «μια τηλεοπτική συσκευή θα αντικαταστήσει την εικονογραφημένη εφημερίδα».

Ο ίδιος ο Λόου ήταν μέρος αυτής της εξέλιξης. Το 1914, ανέπτυξε έναν πρώιμο πρόδρομο της τηλεόρασης, τον οποίο αποκάλεσε «TeleVista». Όμως, πριν προλάβει να το ολοκληρώσει, ξέσπασε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Φαίνεται πως είχε ένα πρόβλημα στο να ολοκληρώνει τις ιδέες του. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Μπόλντουιν μαθαίνουμε πως «Έφτανε μέχρι το πρωτότυπο και μετά απλώς ενθουσιαζόταν με το επόμενο λαμπερό, καινούργιο πράγμα, για να το πω με σύγχρονους όρους. Και ποτέ δεν κατάφερε να εμπορευματοποιήσει ή να το κάνει οικονομική επιτυχία».

Είχε επίσης προβλέψει ότι μέχρι το 2025, όλοι θα έχουν «αυτόματα τηλέφωνα» που «θα βρίσκουν πάντα σωστά τον αριθμό». Τα γνωστά και ως smartphones.

«Ο άνεμος και η παλίρροια θα δαμάζονται προς όφελος του ανθρώπου», είχε επίσης προφητεύσει, προβλέποντας προφανώς τον αναπτυσσόμενο τομέα της αιολικής ενέργειας. Επίσης, είπε ότι μέχρι το 2025 οι άνθρωποι θα ξυπνούν «έγκαιρα» κάθε πρωί — «πιθανότατα στις εννιάμισι» — από ένα «ραδιοφωνικό ξυπνητήρι». Ίσως δεν είχε τη γλώσσα για να εξηγήσει επαρκώς τα ringtones, αλλά καταλαβαίνουμε τι ήθελε να πει.

Συντάκτης στη Wikipedia

Η Μπόλντουιν λέει ότι της αρέσει να φαντάζεται ότι ο Λόου θα άνθιζε στο μέλλον που τόσο συχνά ονειρευόταν. «Νομίζω ότι στην αρχή θα έμενε άναυδος με κάτι όπως το ίντερνετ», είπε. «Αλλά νομίζω ότι αυτός ο θαυμασμός θα κρατούσε μόνο για ένα δευτερόλεπτο. Θα βουτούσε αμέσως και θα έβλεπε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η τεχνολογία. Τον φαντάζομαι να είναι ενεργός συντάκτης στη Wikipedia».

Ποιος ήταν ο Άρτσιμπαλντ Μοντγκόμερι Λόου;

Ο Λόου ήταν σύμβουλος μηχανικός, φυσικός και εφευρέτης, ο οποίος συχνά περιγράφεται ως ο «πατέρας των συστημάτων καθοδήγησης μέσω ραδιοκυμάτων» για την πρώιμη έρευνά του στα drones και τα κατευθυνόμενα όπλα, σύμφωνα με το Μουσείο Ιστορίας του Διαστήματος του Νέου Μεξικού.

Παρόλο που σήμερα δεν είναι ευρέως γνωστός, ο Λόου ήταν διάσημος στην εποχή του, λέει η Μπόλντουιν, καθώς έδινε συχνά διαλέξεις και συνεντεύξεις στις εφημερίδες για τις απόψεις του σε θέματα που κυμαίνονταν από τον πνευματισμό μέχρι τα επίπεδα θορύβου των τρένων του υπόγειου του Λονδίνου. Τον έλεγες και ανήσυχο πνεύμα.

Συχνά τον απέρριπταν οι συνάδελφοί του επιστήμονες, καθώς ενδιαφερόταν περισσότερο να επικοινωνεί με τον μέσο άνθρωπο. Έγραψε 40 βιβλία στη διάρκεια της ζωής του, μερικά εκ των οποίων επιστημονικής φαντασίας, όλα με στόχο το ευρύ κοινό.

«Το ακαδημαϊκό κοινό δεν τον συμπαθούσε ιδιαίτερα. Χρησιμοποιούσε τον τίτλο «καθηγητής» για τον εαυτό του, αλλά δεν είχε ποτέ τυπική ακαδημαϊκή εκπαίδευση και δεν δίδαξε ποτέ ως καθηγητής», είπε η Μπόλντουιν. Όνειρο του ήταν να κάνει την επιστήμη προσιτή στις μάζες. Ίσως και το να ζήσει στο μέλλον, μακριά από τη ζωή σε χρόνο ενεστώτα.

Με πληροφορίες από CBC, Wikipedia Commons.