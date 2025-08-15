Τι σημαίνει όταν ονειρευόμαστε ανθρώπους που έχουν «φύγει» από τη ζωή

Υπάρχουν όνειρα που κάνουμε με ανοιχτά μάτια και μας ωθούν να ξεπεράσουμε τα όριά μας, ή μας κάνουν να φανταζόμαστε μια καλύτερη ζωή. Τι συμβαίνει όμως με τα πραγματικά όνειρα, αυτά που κάνουμε με τα μάτια μας κλειστά; Ισχύει ότι αυτά συνήθως βγάζουν στην επιφάνεια ό,τι κρύβεται στο ασυνείδητό μας;



Τη νύχτα το σώμα μας ξεκουράζεται, αλλά το μυαλό μας, αλληλεπιδρώντας με τη συνείδησή μας, όχι. Και συμβαίνει συχνά να ξυπνάμε το πρωί, έχοντας μια θολή ανάμνηση των ονείρων που είδαμε τη νύχτα, με πλοκές που ούτε θα φανταζόμασταν ξύπνιοι.

Συμβαίνει όμως, πολύ συχνά στον ύπνο μας να γεννάμε εφιάλτες ή να βιώνουμε καταστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστές είναι άνθρωποι που έχουν πεθάνει και που σκεφτόμαστε ότι έρχονται να μας επισκεφτούν προκειμένου να φέρουν «μηνύματα». Ισχύει. Και τελικά ποιος μπορεί να τα αποκρυπτογραφήσει;

