10 μυστικά για την απόλυτη βασιλόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Η βασιλόπιτα είναι συνδεδεμένη με την παράδοση και συμβολίζει την ευλογία, τύχη, ευημερία και αγάπη σε κάθε σπίτι. Αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Βασιλείου το παραδοσιακό γλυκό μπορεί να εμπλουτιστεί με ξηρούς καρπούς, σταφίδες, πορτοκάλι, μαχλέπι, κανέλες και γαρύφαλλα για πλούσιο άρωμα που θα κάνει όλο το σπίτι να μοσχοβολήσει για την Πρωτοχρονιά.

Η συνταγή της Αργυρώς Μπαμπαρίγου θα σας βοηθήσει να φτιάξετε την απόλυτη βασιλόπιτα, ενώ ακολουθώντας τις οδηγίες της θα πετύχετε να γίνει αφράτη και καλοψημένη.

Υλικά

500 gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

250 gr βούτυρο Lurpak

400 gr ζάχαρη

1 κ.γ. κοφτό κανέλα

1/2 κ.γ. γαρίφαλο

2 βανίλιες

Ξύσμα από 1 ακέρωτο πορτοκάλι

5 αυγά χωρισμένα

1 πρέζες αλάτι

1/2 κ.γ. σόδα

120 gr χυμό πορτοκάλι

120 gr γάλα

80 gr κονιάκ

200 gr καρυδόψιχα χοντροκομμένη

άχνη ζάχαρη για διακόσμηση



Εκτέλεση

Κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το baking powder και τα αφήνουμε στην άκρη.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στις αντιστάσεις και θα ψήσουμε στη κάτω σχάρα.

Βουτυρώνουμε πολύ καλά ένα στρογγυλό ταψί ιδανικά 28 εκ. με πλαϊνά τοιχώματα 6–7 εκ. Στρώνουμε στη βάση αντικολλητικό χαρτί για εύκολο ξεφόρμαρισμα.

Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε το μαλακό βούτυρο με την ψιλή ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν και να κρεμώσουν. Προσθέτουμε την κανέλα, το γαρύφαλλο, τις βανίλιες και το ξύσμα πορτοκαλιού.

Ρίχνουμε τους κρόκους έναν–έναν, αφήνοντας το μείγμα να τους απορροφά πριν προσθέσουμε τον επόμενο.

Σε ξεχωριστό μπολ, χτυπάμε τα ασπράδια με το αλάτι σε μεσαία ταχύτητα μέχρι να σχηματίζονται απαλές κορυφές (2–3 λεπτά). Κρατάμε τη μαρέγκα στην άκρη.

Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ στο 1.

Διαλύουμε τη μαγειρική σόδα στον χυμό πορτοκαλιού και τα προσθέτουμε στο μείγμα.

Προσθέτουμε εναλλάξ το κοσκινισμένο αλεύρι, το γάλα και το κονιάκ, ξεκινώντας και τελειώνοντας με αλεύρι.

Προσθέτουμε τα χοντροκομμένα καρύδια.

Ρίχνουμε τη μαρέγκα σταδιακά και διπλώνουμε απαλά με σπάτουλα, για να μη χαθεί ο όγκος του μείγματος.

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί και τοποθετούμε το φλουρί.

Ψήνουμε για 55–60 λεπτά. Ελέγχουμε το ψήσιμο μπήγοντας μαχαίρι στο κέντρο: η λάμα πρέπει να βγαίνει καθαρή.

Αφήνουμε τη βασιλόπιτα να σταθεί 15 λεπτά στο ταψί.

Την αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα, αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί και την αφήνουμε να κρυώσει τελείως.

Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

Προαιρετικά, γράφουμε ευχές με γλάσο.

Τα μυστικά για να σας πετύχει

Όλα τα υλικά πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου.Μην ανακατεύετε υπερβολικά: Αφού προστεθεί το αλεύρι, ανακατεύουμε ελαφρά μόνο.

Το υπερβολικό ανακάτεμα μειώνει τον όγκο και το φούσκωμα της βασιλόπιτας.

Όταν διαλύετε τη μαγειρική σόδα στο χυμό πορτοκαλιού, κάντε το πάνω από τον κάδο του μίξερ, γιατί φουσκώνει γρήγορα και μπορεί να χυθεί.

Ρίξτε μια κουταλιά αλεύρι πάνω στα καρύδια πριν τα προσθέσετε στο μείγμα. Έτσι θα διανεμηθούν ομοιόμορφα και θα παραμείνουν στον πάγκο της ζύμης χωρίς να κατακάθονται.

Βεβαιωθείτε ότι η βασιλόπιτα έχει ψηθεί καλά στο κέντρο. Αν δεν ψηθεί σωστά, μόλις τη βγάλετε από το φούρνο, μπορεί να καθίσει και να δημιουργηθεί λακκούβα.

Για να μην σκάσει η επιφάνεια, γεμίστε το ταψί μέχρι τα 3/4 μόνο. Το ιδανικό ταψί για αυτή τη δόση είναι 28 εκ.

Αν θέλετε μικρότερη βασιλόπιτα, διαιρέστε τα υλικά στη μέση (π.χ. 5 αυγά → 2 μεγάλα αυγά). Το ιδανικό ταψί για μικρή δόση είναι 23–25 εκ.

Ψήσιμο – Αντιστάσεις ή αέρας: Αν ψήσετε στον αέρα στους 160°C, η εξωτερική κρούστα σκληραίνει γρήγορα, αλλά το κέντρο μπορεί να μείνει νωπό.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει δύο προβλήματα: Να φαίνεται ρόδινη εξωτερικά αλλά να μην έχει ψηθεί σωστά στο κέντρο, με αποτέλεσμα να καθίσει μόλις βγει από το φούρνο. Η γρήγορη κρούστα περιορίζει τη διαφυγή της υγρασίας, με αποτέλεσμα να σκάσει η επιφάνεια καθώς φουσκώνει το κέντρο.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, προτιμήστε ψήσιμο στις αντιστάσεις στη μεσαία σχάρα.