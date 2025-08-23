Αυτό που εμείς περιγράφουμε ως σουβλάκι στην Ελλάδα, είναι μια πίτα με ντομάτα, κρεμμύδι, κάποια σος και το κρέας (καλαμάκι-γύρος) της επιλογής μας, άντε και πατάτες ρε ιερόσυλοι. Αυτό φυσικά, δεν έχει και πολλή σχέση με αυτό που συναντάμε ως σουβλάκι στην Ευρώπη. Οι διαφορές είναι πολλές, από την επιλογή της πίτας, μέχρι το κρέας (κεμπάπ/ντονέρ) και τις σος και όχι μόνο. Ας κάνουμε ένα ταξίδι στα σουβλάκια/κεμπάπ της Ευρώπης από τα πιο βαρετά μέχρι τα πιο πρωτότυπα.

Το γαλλικό

Ένα τυπικό μενού σε γαλλικό κεμπαπτζίδικο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σάντουιτς με κρέας.

Δεν φημίζονται οι φίλοι μας οι Γάλλοι για το πόσο μερακλήδες είναι στο street food, στο food γενικότερα. Εννοείται πως με μια βόλτα στο Παρίσι, στη Λιόν ή στη Μασσαλία θα βρείτε εκατοντάδες ντονεράδικά, μαγαζιά με τούρκικο κεμπάπ δηλαδή. Κατά κύριο λόγο,αυτό που επικρατεί είναι το κλασικό τούρκικο κεμπάπ και η παραλλαγή του με ντονέρ. Παρ' όλα αυτά, στη Λιλ έχει λανσαριστεί η πικάντικη «σος σαμουράι» με μαγιονέζα και τσίλι, ενώ η «αλγερινή σος» με τομάτα, κύμινο, πάπρικα, κρεμμύδι, είναι διάσημη στο Βορρά.

Οι λάτρεις της γκουρμέ κουζίνας θα βρουν κι εκεί παραλλαγές σουβλακιού, με χειροποίητο ψωμί, με ψιλοκομμένα φιλέτα που γίνονται αμέσως καλαμάκι και ένα σωρό τεχνοτροπίες που σίγουρα «γράφουν» στο Instagram. Δεν είμαστε και 100% σίγουροι ότι θα δοκιμάζαμε.

To ρουμάνικο

Το λένε "mititei" ή "mici" και πρόκειται για κεμπάπ μοσχαριού με κομμάτια αρνιού και χοιρινού (!) που γαρνίρεται με θυμάρι, κολίανδρο, βασιλικό και μαύρο πιπέρι και σερβίρεται συνοδεία πίκλας. Δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον!

Το ολλανδικό

Τούρκοι μετανάστες στην Ολλανδία δημιούργησαν αυτή την καινοτομία του street food, η οποία προσθέτει στα βασικά συστατικά μιας μερίδας κεμπάπ και μπόλικο τυρί γκούντα (και πατάτες) και βάζει όλα τα υλικά να λιώσουν μαζί στο φούρνο

To πολωνικό

Το λένε "Szaszłyki" (σασ-ίκι) και είναι μια ομορφιά, που έχει ως βάση τα πολύχρωμα λαχανικά και το μοσχαρίσιο κρέας. Αν βάζουν πατάτες στο σουβλάκι; Ποιος νοιάζεται μπροστά σε αυτό το έργο τέχνης;

Υπάρχουν βέβαια και εδώ οι βαρετές παραλλαγές με ψωμί από καραβίσιο τοστ και κρέας γύρου που έχει μείνει στην ίδια κατάψυξη από την εποχή της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ.

Και το πιο βαρετό όλων

Δανία

Αυτό είναι ένα "durumrulle" (“durum roll”), δηλαδή αυτό που ορίζουν οι Δανοί ως σουβλάκι. Εμείς θα λέγαμε ότι μοιάζει με έργο αφηρημένης τέχνης, αν ο εμετός μας μπορούσε να κάνει αφηρημένη τέχνη. Για την ιστορία, πρόκειται για σάντουιτς με κρέας τύπου ντονέρ, λαχανικά, σος γιαουρτιού, τυλιγμένο σε πίτα pancake ολικής άλεσης (!). Αποβάλλεστε φίλοι Δανοί. Σας περιμένουμε με τον κηδεμόνα σας.