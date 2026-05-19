Carbonara, Smashed Burger και Cocktails με Θέα: γιατί όλοι μιλούν για το Nice n Easy Piraeus Tower

Από τη στιγμή που ανεβαίνεις στον τρίτο όροφο του Πύργου Πειραιά, η διάθεση αλλάζει αμέσως: φως, θάλασσα, πλοία που μπαίνουν και βγαίνουν στο λιμάνι και μια θέα που σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στην καρδιά μιας τόσο ζωντανής πόλης.

Η εμπειρία ξεκινά πριν ακόμη ανοίξεις το μενού. Η αρχιτεκτονική του χώρου είναι καθαρά urban και σύγχρονη, με μεγάλα ανοίγματα προς τη θάλασσα και έναν φωτεινό, κομψό εσωτερικό χώρο που αφήνει το λιμάνι να γίνει μέρος της εμπειρίας. Είναι από εκείνα τα μέρη που σε κάνουν να συνειδητοποιείς ότι ο Πειραιάς αποκτά μια νέα, πιο σύγχρονη γαστρονομική ταυτότητα.

Το Nice n Easy Italian Bistro είναι το κεντρικό σημείο αυτής της εμπειρίας. Ένα concept που παντρεύει την ιταλική απλότητα με τη μεσογειακή χαλαρότητα, δημιουργώντας ένα είδος ιταλομεσογειακού comfort food που παραμένει casual αλλά ταυτόχρονα αισθητικά προσεγμένο.

Ξεκινώντας το γεύμα, το τραπέζι γεμίζει με μικρές εικόνες που θυμίζουν σχεδόν editorial φωτογράφιση. Η φιλοσοφία του μενού είναι ξεκάθαρη: απλές αλλά ποιοτικές πρώτες ύλες, σύγχρονη παρουσίαση και πιάτα που σε κάνουν να θέλεις να τα μοιραστείς.

Στα πρώτα πιάτα, το εντυπωσιακό Egg Crispy Nest με αυγό ποσέ, τραγανή πατάτα rösti, stracciatella, πικάντικη spianata και truffle honey αποτυπώνει ιδανικά τη δημιουργική πλευρά του μενού. Δίπλα του, το Sea Bass Carpaccio με λεπτές φέτες λαβρακιού, ντομάτα, αγγούρι, κάπαρη και αρωματικό λαδολέμονο προσφέρει μια δροσερή και κομψή εισαγωγή στη γευστική εμπειρία.

Αλλά το πραγματικό highlight έρχεται όταν εμφανίζεται η Classic Carbonara, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα του νέου μενού. Guanciale, κρόκος αυγού και Pecorino Romano δημιουργούν μια βελούδινη, πλούσια σάλτσα χωρίς ίχνος κρέμας. Η υφή είναι μεταξένια, η γεύση βαθιά και απόλυτα ισορροπημένη, αποδεικνύοντας πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι η απλότητα όταν εκτελείται σωστά. Για όσους αγαπούν πιο έντονες γεύσεις, η Truffle Cacio e Pepe με burrata, μαύρη τρούφα και κρέμα παρμεζάνας προσφέρει μια πιο πληθωρική, σχεδόν εθιστική εκδοχή της ιταλικής comfort κουζίνας.

Αμέσως μετά έρχεται το Black Angus Smashed Burger, ένα πιάτο που ακολουθεί τη φιλοσοφία του σύγχρονου street comfort food. Διπλό smashed μπιφτέκι, pancetta, fried egg και truffle mayo συνθέτουν ένα burger με βαθιά γεύση, ζουμερή υφή και εξαιρετική ισορροπία. Είναι από εκείνα τα πιάτα που δεν χρειάζονται υπερβολές — η ποιότητα των υλικών και η τεχνική κάνουν όλη τη δουλειά.

Το μενού κινείται με άνεση ανάμεσα σε αυθεντική ιταλική pasta, δημιουργικά brunch plates, φρέσκες σαλάτες, ισορροπημένα bowls και signature comfort πιάτα, διατηρώντας τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει το Nice n Easy Group: ποιοτικές πρώτες ύλες, μεσογειακή λογική και πιάτα που συνδυάζουν το γνώριμο με το σύγχρονο.

Και κάπου ανάμεσα στις γεύσεις, σηκώνεις το βλέμμα από το πιάτο. Το λιμάνι απλώνεται μπροστά σου. Τα πλοία περνούν αργά, το φως αλλάζει και ο χώρος αρχίζει να μεταμορφώνεται από lunch spot σε βραδινό meeting point.

Γιατί το Nice n Easy Piraeus Tower δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα all-day γαστρονομικό σκηνικό. Το brunch ξεκινά νωρίς το πρωί, το lunch γεμίζει τραπέζια με παρέες και επαγγελματικά ραντεβού, ενώ το βράδυ το σκηνικό μεταφέρεται στο Cloud 9 Balcony Bar, όπου τα cocktails και η μουσική συναντούν το ηλιοβασίλεμα πάνω από το λιμάνι.

Φεύγοντας, συνειδητοποιείς ότι το Nice n Easy Italian Bistro στον Πειραιά καταφέρνει κάτι σπάνιο: να είναι ταυτόχρονα χαλαρό και εντυπωσιακό, σύγχρονο αλλά οικείο. Ένας χώρος που δεν σε καλεί απλώς να φας — αλλά να μείνεις λίγο παραπάνω, να κοιτάξεις τη θέα και να αφήσεις τον ρυθμό του λιμανιού να γίνει μέρος της εμπειρίας.

Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, ο Πειραιάς αποκτά ένα νέο γαστρονομικό σημείο αναφοράς.