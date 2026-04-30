Conrad Athens The Ilisian: Ένα σύγχρονο Urban Resort στην καρδιά της Αθήνας

Το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε τις πύλες του στις 23 Απριλίου 2026 ως ένα σύγχρονο Urban Resort στην καρδιά της Αθήνας, σηματοδοτώντας την αναγέννηση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης. Το νέο αυτό ξεκίνημα συνέπεσε με μια συμβολική επέτειο, καθώς το Hilton Αθηνών που στεγαζόταν στο ίδιο κτήριο, υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο στις 23 Απριλίου του 1963.

Αποτελεί την πρώτη παρουσία της Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, εισάγοντας μια φιλοσοφία που συνδυάζει τολμηρό design, σύγχρονη πολυτέλεια και βιωματική σύνδεση με τον τόπο.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά του THE ILISIAN, του νέου πολυδιάστατου προορισμού της Αθήνας όπου μαζί με το ξενοδοχείο, συνυπάρχουν τα ιδιωτικά διαμερίσματα των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και ευεξίας με επίκεντρο τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα της Αθήνας, αλλά και την σύγχρονη λέσχη μελών House of NYNN.

ΔΙΑΜΟΝΗ

To ξενοδοχείο διαθέτει ορισμένους από τους πιο άνετους και ευρύχωρους χώρους διαμονής στην πόλη, με συνολικά 278 δωμάτια και σουίτες.

• Τα δωμάτια και οι σουίτες του Conrad Athens The Ilisian διαθέτουν στην πλειοψηφία τους ιδιωτικό μπαλκόνι με προνομιακή θέα σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της πόλης και την Ακρόπολη.

• To ξενοδοχείο διαθέτει μεγάλη συλλογή από σουίτες, συμπεριλαμβανομένων και των Signature Suites, μεταξύ των οποίων:

-τρεις Presidential

-μία Royal.

-Αργότερα μέσα στη χρονιά θα ανοίξει το Omega Penthouse (350 τ.μ. εσωτερικοί χώροι, με βεράντα 150 τ.μ.) που θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα που εκτείνεται από την Ακρόπολη έως το Σαρωνικό Κόλπο.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ο προορισμός εξελίσσεται σε ένα πολυδιάστατο γαστρονομικό hub με 9 εστιατόρια και bars, που θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το τέλος του 2026.

• Το Byzantino επανασυστήνεται ως Byzantino Grande Brasserie σε σχεδιασμό του γραφείου Tristan Auer, υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Άγγελου Λάντου και δύο ξεχωριστά μενού ελληνικής και γαλλικής κουζίνας. Τη συνολική εμπειρία συμπληρώνουν η cheese master, επιμελημένοι συνδυασμοί κρασιών και γλυκές δημιουργίες μέσα από το Byzantino Chocolat & Patisserie.

• Ο Chef Άγγελος Λάντος επιμελείται επίσης το μενού του Athenian Lounge, ενός χώρου που άνοιξε μαζί με το ξενοδοχείο και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, με κλασικά cocktails και αγαπημένες γεύσεις που διαμορφώνουν την εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

• Το ιστορικό rooftop επανέρχεται ως Galaxy Dispensary και Galaxy Supper Club.

• Από τον Δεκέμβριο του 2025, λειτουργεί το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki, σε σχεδιασμό του γραφείου Yabu Pushelberg.

• Μια σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων εστιατορικών concepts θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά, μέσα στο THE ILISIAN.

ΕΥΕΞΙΑ

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων, οι διαμένοντες στο Conrad Athens The Ilisian και τα μέλη της ιδιωτικής λέσχης House of NYNN μπορούν να απολάυσουν μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες ευεξίας στην πόλη, με πάνω από 2.000 τ.μ. εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν:

• Τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας, μήκους 25 μ.

• Πλήρως εξοπλισμένους χώρους fitness & performance.

• Studios για yoga, pilates, spinning και εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης. • Θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα με φυσικό φως και άμεση πρόσβαση στην εξωτερική πισίνα. • Green Roof με ιδιωτική διαδρομή τρεξίματος 770μ., γήπεδο pickleball και υπαίθριο γυμναστήριο.

Επιπλέον, το Odei Wellness προσφέρει στους παραπάνω, αλλά και σε όλους τους επισκέπτες του προορισμού μια εξειδικευμένη σειρά θεραπειών προσώπου και σώματος, εμπνευσμένων από τις τελετουργίες της αρχαίας Ελλάδας. Αργότερα μέσα στη χρονιά, ο διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός Δρ. Κώστας Παπαγεωργίου θα φέρει για πρώτη φορά στην Αθήνα την πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία του στις θεραπείες μακροζωίας.

RESIDENTIAL

Τα Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences περιλαμβάνουν διαμερίσματα επιφάνειας από 60 έως 500 τ.μ.

Δυνατότητες Μίσθωσης:

• Στα Conrad Residences παρέχεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσω του ξενοδοχείου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Τα Waldorf Astoria Residences ακολουθούν διαφορετικό καθεστώς, με μισθώσεις διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και έως 4 φορές ετησίως.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αξιοποίηση γίνεται κατόπιν επιλογής του ιδιοκτήτη. Πρόσβαση & Προνόμια:

• Πλήρης πρόσβαση σε εστιατόρια, εγκαταστάσεις ευεξίας, χώρους ψυχαγωγίας και στην εξωτερική πισίνα.

• Πρόσβαση στους εμπορικούς χώρους και στις εμπειρίες του προορισμού. • Προνομιακή εγγραφή στην ιδιωτική λέσχη μελών House of NYNN.

• Όλα τα διαμερίσματα υποστηρίζονται από υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Επιπλέον προνόμια για Waldorf Astoria Residences:

• Αποκλειστικό lounge και lobby, αίθουσα συναντήσεων και ξεχωριστό γυμναστήριο. • Εξειδικευμένες, ιδιωτικές υπηρεσίες εντός του προορισμού.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΝΗ

Η εμπορική ζώνη του THE ILISIAN περιλαμβάνει τα ακόλουθα καταστήματα, που θα ανοίγουν σταδιακά:

• The Store at The Ilisian

• Byzantino Chocolat & Patisserie

• Ανθοπωλείο Secret Garden

• Κοσμηματοπωλείο KESSARIS

• Hair Salon Vangelis Hatzis

• Η πρώτη boutique οπτικών Zeus + Dione

• Barber Shop by Georgina

• Tailor Shop Kourlas Athens

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ο προορισμός απασχολεί πάνω από 800 εργαζομένους, με σημαντικό ποσοστό να προέρχεται από το ιστορικό Hilton Αθηνών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / DESIGN

• Όλες οι παρεμβάσεις έχουν γίνει με σεβασμό στον σχεδιασμό του αρχικού κτηρίου, που εγκαινιάστηκε το 1963 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της μοντέρνας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τις αρχές του διεθνούς ξενοδοχειακού σχεδιασμού, με έντονες αναφορές στα ελληνικά υλικά και την καλλιτεχνική παράδοση. Οι αρχικοί αρχιτέκτονες στους οποίους πιστώνεται ο σχεδιασμός του κτηρίου είναι ο Εμμανουήλ (Μανώλης) Βουρέκας, ο Προκόπης Βασιλειάδης, ο Αντώνης Γεωργιάδης και ο Σπύρος Στάικος.

• Η εικαστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του THE ILISIAN διατηρεί και αναδεικνύει τα εμβληματικά στοιχεία του κτηρίου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις προσόψεις του Γιάννης Μόραλη, όπου τα αυθεντικά μαρμάρινα εσώγλυφα με τις μυθολογικές αναφορές έχουν συντηρηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα.

• Η νυχτερινή εικόνα της πρόσοψης θα αναδειχθεί μέσα από τον φωτισμό της Ελευθερίας Ντεκώ.

• Την αρχιτεκτονική μελέτη και τον συνολικό συντονισμό του έργου ανέλαβε το γραφείο AETER Architects, με τη συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών.

• Ο εσωτερικός σχεδιασμός, υπό την επιμέλεια του AvroKO, αναβιώνει την αισιοδοξία του αθηναϊκού μοντερνισμού, συνδυάζοντας mid-century στοιχεία με νέα έργα τέχνης και ειδικά σχεδιασμένα κομμάτια από το ιστορικό αθηναϊκό επιπλοποιείο Σαρίδη και την κεραμίστρια Ελένη Βερναδάκη.

• Την επιμέλεια του εικαστικού προγράμματος και τη διαμόρφωση των χώρων σε συνεργασία με την AvroKO υπογράφει η Mare Studio.

• Στον σχεδιασμό συνέβαλε ένα ευρύ δίκτυο διεθνών και ελληνικών γραφείων (μεταξύ των οποίων Tristan Auer, Yabu Pushelberg κ.ά.), ενώ επιμέρους μελέτες (φωτισμού, τοπίου, εστίασης, οπτικοακουστικών, ακουστικής και βιωσιμότητας) υλοποιήθηκαν από εξειδικευμένους συνεργάτες.