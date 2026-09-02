Eπιστροφή στο… CHALET

Το Chalet σου προσφέρει όλα όσα ονειρεύεσαι κι ακόμα περισσότερα για να νιώσεις ότι το καλοκαίρι στην πόλη κρατάει ακόμα. Σε αυτόν τον χώρο δεν υπάρχει τίποτα που να χαλάει την αρμονία και η αίσθηση φιλοξενίας είναι διάχυτη, από την πρώτη στιγμή.

Ο executive chef Βασίλης Τζίμας υπογράφει ένα μενού που συνδυάζει comfort λογική, εποχικότητα και δημιουργικές fusion πινελιές για κάθε στιγμή της ημέρας. Ιδιαίτερη θέση στον κατάλογο έχουν οι fine cut επιλογές, όπως rib eye, tagliata και bistecca, που ψήνονται στη robata του Chalet και αποκτούν αυτό το ιδιαίτερο smoky αποτέλεσμα, ενώ τα Σαββατοκύριακα ξεκινούν από νωρίς με καφέ και πλούσιο brunch.

Η αισθητική του Chalet είναι αυτή που μαγεύει και τους καλεσμένους, όποια μέρα της εβδομάδας το επιλέξουν.

Το Chalet είναι μια ολόκληρη εμπειρία. Βραδινά DJ sets, πάρτι, live μουσικές στιγμές, ενώ αυτό το κομψό περιβάλλον είναι το ιδανικό σκηνικό για να φιλοξενήσει επαγγελματικές εκδηλώσεις ή ιδιωτικές γιορτές που οι καλεσμένοι θυμούνται για καιρό.

Ακολουθήστε τα social media του Chalet για να μαθαίνετε για τις ταινίες, τα live ή τα DJ sets μας.

Στο καλοκαιρινό Chalet οι διακοπές συνεχίζονται… μέχρι τις επόμενες!