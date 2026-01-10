H ασιατική συνταγή που το 2025 έφτιαξε σχεδόν όποιος έχει ίντερνετ

Μια περιήγηση στις κουζίνες της Ασίας μπορεί να είναι πολύ πιο απλή και εύκολη απ' ότι νομίζεις.

Υπάρχει κάτι μαγικό σε ένα πιάτο που σιγοβράζει με λίγα μόνο υλικά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το κοτόπουλο τριών φλιτζανιών ή «San Bei Ji» (三杯鸡), το αγαπημένο κλασικό πιάτο της Ταϊβάν.

Πήρε το όνομά του από τη χαρακτηριστική του σάλτσα, η οποία παρασκευάζεται από ίσα μέρη σησαμέλαιου, σάλτσας σόγιας και κρασιού ρυζιού και είναι ένα αριστούργημα απλότητας.

Η ομορφιά του συγκεκριμένου πιάτου με κοτόπουλο, έγκειται στο βάθος των καραμελωμένων γεύσεων του: το σκόρδο, το τζίντζερ και οι πικάντικες πιπεριές τσίλι Ταϊλάνδης προσδίδουν στα τρυφερά μπούτια κοτόπουλου στρώσεις γεύσης, ενώ ένα τελικό ανακάτεμα φρέσκου βασιλικού φέρνει ένα αρωματικό, ελαφρώς πιπεράτο τελείωμα. Είναι το είδος του χορταστικού πιάτου που σας ζητάει να το σερβίρετε με ένα κουτάλι πάνω από αφράτο ρύζι ή να το μπερδέψετε με τα αγαπημένα σας noodles.

Αυτή η εύκολη συνταγή για δείπνο εγγυημένα θα σας εντυπωσιάσει:

@derekkchen Three Cup Chicken Ingredients * 2 lbs skin-on chicken thighs * 3 tbsp+1 tsp sesame oil * 4-5 slices ginger * 15-20 cloves garlic * 3-4 Thai chilies * 1/3 cup Shaoxing wine * 3 tbsp light soy sauce * 1 tbsp thick dark soy sauce * 2 tbsp rock sugar * 1 handful Thai basil Instructions 1. Slice chicken thigh into bite-sized pieces. 2. Heat 3 tbsp of sesame oil in a wok on medium heat and stir-fry ginger, garlic, and chilies until fragrant(1-2 minutes). 3. Add chicken into wok and cook until lightly browned(4-5 minutes). 4. Add Shaoxing wine, light soy sauce, thick dark soy sauce, and rock sugar. Turn flame to medium low and simmer with the lid on for 10-15 minutes. 5. Remove the lid and raise the heat to medium high. Stir until the sauce has slightly thickened. 6. Turn the heat off, finish with 1 tsp sesame oil and a handful of Thai basil. 7. Serve with hot rice and enjoy. #sanbeiji #threecupchicken #chicken #30minutemeals #cooking #recipe #food #foodie #recipevideo #cookingvideo #easyrecipe #easyrecipes #easyrecipeideas #quickrecipe #quickrecipes #quickrecipeideas #recipetutorial #cookingtutorial ♬ original sound - Derek Chen

Κοτόπουλο τριών φλιτζανιών ή «San Bei Ji» (三杯鸡)

Μερίδες: 4

Συνολικός χρόνος: 30 λεπτά

Συστατικά:

900 γρ. μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και πέτσα

3 κουταλιές της σούπας σησαμέλαιο

20 σκελίδες σκόρδο

5 φρέσκες φέτες τζίντζερ

3 φρέσκες κόκκινες πιπεριές τσίλι Ταϊλάνδης, και περισσότερες για το σερβίρισμα

⅓ φλιτζάνι μαγειρικό κρασί ρυζιού shaoxing

3 κουταλιές της σούπας ελαφριά σάλτσα σόγιας

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη

1 κουταλιά της σούπας σκούρα σάλτσα σόγιας

1 χούφτα φρέσκο ​​βασιλικό

Μαγειρεμένο ρύζι ή noodles, για το σερβίρισμα

Παρασκευή:

1. Κόψτε το κοτόπουλο σε κομμάτια περίπου 5 εκατοστών. Αφήστε το στην άκρη.

2. Ζεστάνετε ένα γουόκ σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το σησαμέλαιο και αφήστε το να ζεσταθεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

3. Προσθέστε το σκόρδο, το τζίντζερ και τις πιπεριές τσίλι. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους, για περίπου 2 λεπτά.

4. Προσθέστε το κοτόπουλο. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι το κοτόπουλο να ψηθεί κατά 50% ή μέχρι να αποκτήσει ένα απαλό λευκό χρώμα, περίπου 5 λεπτά. Προσθέστε το κρασί shaoxing, την ελαφριά σάλτσα σόγιας, την ζάχαρη άχνη και τη σκούρα σάλτσα σόγιας.

5. Χαμηλώστε τη φωτιά. Σκεπάστε το γουόκ και σιγοβράστε για 15-20 λεπτά, μέχρι το κοτόπουλο να ψηθεί πλήρως, να είναι σφιχτό και ελαστικό.

6. Ξεσκεπάστε και δυναμώστε τη φωτιά σε μέτρια προς δυνατή. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας, μέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα, περίπου 3 λεπτά. Προσθέστε τον βασιλικό και περισσότερες φρέσκες πιπεριές τσίλι κατά βούληση.

7. Σερβίρετε με ζεστό ρύζι ή noodles.