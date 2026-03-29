Η πιο φθηνή μπίρα στον κόσμο είναι μόνο για όσους το λέει η καρδιά τους

O σεφ Άντονι Μπουρντέν θεωρούσε πως η Κολωνία και η Πράγα είναι δύο από τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο, ως προς την παραγωγή μπύρας με «αγνά» συστατικά, με μεράκι και μπόλικη αγάπη. Την τρίτη, θα την αποκαλύψουμε στο τέλος αυτού του κειμένου.

Ας μετατοπίσουμε τον «φακό» μας σε ένα κάδρο λίγο διαφορετικό. Έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο εν ζωή, που ακούει στο ψευδώνυμο "Worldwide Wilbur". Είναι ένας άνθρωπος σαν εμάς, έχει μια οκτάωρη δουλειά, από την οποία μαζεύει χρήματα για να πραγματώνει το πάθος του, να ταξιδεύει ανά τον κόσμο. Θέλει να γνωρίσει όλες τις χώρες του πλανήτη (και τις 197). Να δοκιμάσει φαγητά, να πιεί αλκοόλ, να δει εικόνες και να ζήσει εμπειρίες μακριά από το σπίτι του, που θα τον συνοδεύουν για μια ζωή.

Τα πάει αρκετά καλά σε αυτόν τον στόχο, έχει ταξιδέψει σε 131 χώρες.

Σε αυτές τις «καταδρομικές» τουριστικές αναζητήσεις του, ο Γουίλμπερ έκανε μια έρευνα: Αναζήτησε την φθηνότερη μπύρα στον κόσμο, από το δείγμα των 131 χωρών που έχει ταξιδέψει.

Σε αυτό το αρκετά πλούσιο δείγμα ταξιδιών, ο Γουίλμπερ είχε αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα:



Ας ξεκινήσουμε από την κορυφή της λίστας: η χώρα με την πιο ακριβή «φθηνή» μπύρα είναι το Ομάν. Είναι μια «υπέροχη χώρα, γεμάτη φιλικούς ανθρώπους» όπως λέει ο Γουίλμπερ, αλλά σε μια τυχαία παμπ, έδωσε 11,7 δολάρια για να πιεί μια απλή μπύρα Carlsberg.

Όπως όλα τα «αμαρτωλά» ποτά, η μπύρα στη Μέση Ανατολή φορολογείται ισοπεδωτικά από τις κυβερνήσεις όλων σχεδόν των κρατών. Κάπως έτσι, έχουμε τις εξής τιμές που κατέγραψε ο Γουίλμπερ για ένα ποτήρι μπύρας

(οι τιμές είναι του 2022, πριν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας)

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: 10,62 δολάρια

Κατάρ: 9,89 δολάρια

Μπαχρέιν: 9,20 δολάρια

Ακολουθούν οι Σκανδιναβικές χώρες, με τη Φινλανδία στα 8,71 και τη Νορβηγία στα 8,39 δολάρια, αμφότερες με πολύ υψηλές τιμές.

Οι 5 Φθηνότερες Μπύρες στον Κόσμο

Μπορούμε να απορρίψουμε τους «φασέηκους» προορισμούς για να γευτούμε μια μπύρα στο Μπουρουντί ή στο Μαλάουι; Ο Γουίλμπερ το τόλμησε. Μας έδωσε τα παρακάτω ευρήματα:

Τόγκο ($0,80) - δοκίμασε την θρυλική Castel

Μπουρούντι ($0,71): εδώ προτίμησε μια Primus των 720 ml.

Μαλάουι ($0,64): Bρήκε την τοπική μπύρα "Kuche Kuche" (!) και λογικά με τα ρέστα, του πέρασε από το μυαλό να κεράσει και τους υπόλοιπους θαμώνες στο ξενοδοχείο που κατοικούσε.

Ουκρανία ($0,60): Αυτό μας γεμίζει με μελαγχολία, γιατί ο φίλος μας είδε μια Ουκρανία με «πολυτελή κλαμπ όπου ολιγάρχες αγοράζουν μπουκάλια Cristal των χιλίων δολαρίων, αλλά και στενά σοκάκια όπου απένταροι φοιτητές πίνουν βαρελίσια μπύρα με μόλις 60 σεντς!».

Στην πρώτη θέση

Επιστρέφουμε στον Άντονι Μπουρντέν. Πριν μας χαιρετήσει για τον κόσμο των πιο ψυχεδελικών ονείρων, ο Μπουρντέν συνάντησε τον Μπαράκ Ομπάμα σε ένα εστιατόριο στο Ανόι του Βιετνάμ, με αφορμή το ντοκιμαντέρ "Parts Unknown" και άφησαν πίσω τις βαρυσήμαντες κουβέντες για να δοκιμάσουν μπύρες. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα.

Ο φίλος μας ο Γουίλμπερ έκανε το ίδιο ακριβώς! Πήγε στο Νια Τρανγκ, ήπιε ένα κουτάκι Tiger και μάλλον γκρίναξε λιγάκι, καθισμένος σε «μικροσκοπικές πλαστικές παιδικές καρέκλες που κόντευαν να καταρρεύσουν κάθε φορά που μετακινούσε τον αμερικανικών διαστάσεων σκελετό του». Σημείωσε ότι υπάρχει και φθηνότερη μπύρα εκεί, η Bia Hoi, η οποία αν και κοστίζει μόλις $0,25, δεν προσμετρήθηκε γιατί έχει μόνο 3% αλκοόλ.