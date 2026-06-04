Nice n Easy Athens: Φάγαμε στο αναγεννημένο Gastro Tavern του Κολωνακίου και γνωρίσαμε τους ανθρώπους πίσω από τη νέα εποχή του

Υπάρχουν μαγαζιά που ακολουθούν τις τάσεις και υπάρχουν και εκείνα που τις δημιουργούν. Το Nice n Easy ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες το Nice n Easy έφερε στην Αθήνα έννοιες που σήμερα θεωρούμε αυτονόητες: Μatcha, chia seeds, vegan επιλογές, protein-rich πιάτα και ένα brunch culture που τότε μόλις έκανε τα πρώτα του βήματα. Σήμερα, όμως, το ιστορικό στέκι της Ομήρου 60 επιλέγει να κάνει κάτι ακόμα πιο τολμηρό. Να κοιτάξει προς τις ρίζες του.

Βρεθήκαμε στο ανανεωμένο Nice n Easy στο Κολωνάκι και γνωρίσαμε τους δύο ανθρώπους πίσω από το νέο εγχείρημα. Τον εμπνευστή του concept, Ανδρέα Δούκα, και τον chef Δημήτρη Βλάχο, οι οποίοι έχουν έναν κοινό στόχο: Να μετατρέψουν το Nice n Easy στο πιο αγαπητό σημείο συνάντησης της πόλης για Αθηναίους και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την ελληνική γαστρονομία μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Μια gastro tavern σε ένα από τα πιο όμορφα στενά του Κολωνακίου

Στην Ομήρου 60, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τον διαρκή θόρυβο του κέντρου, το Nice n Easy μοιάζει με μικρή όαση δροσιάς και ηρεμίας. Το νέο design κινείται σε γήινες αποχρώσεις, φυσικά υλικά και φωτισμούς που δημιουργούν μια αίσθηση οικειότητας. Διατηρεί τη θαλπωρή μιας παραδοσιακής ταβέρνας, χωρίς να πέφτει σε νοσταλγικά κλισέ. Είναι μοντέρνο, προσεγμένο και ανεπιτήδευτα κομψό. Ένας χώρος που σε κάνει να θες να καθίσεις για ώρες. Εδώ, η φιλοσοφία του «χαλαρά και ωραία» παραμένει αναλλοίωτη. Απλώς πλέον εκφράζεται μέσα από μια διαφορετική γαστρονομική γλώσσα.

Η ελληνική κουζίνα αλλιώς

Ο chef του Nice n Easy Δημήτρης Βλάχος δεν θέλει να αποδομήσει τις ελληνικές συνταγές. Θέλει να τις επανασυστήσει. Το αποτέλεσμα είναι πιάτα που πατούν γερά στην παράδοση, αλλά ταυτόχρονα έχουν έναν σύγχρονο χαρακτήρα, χωρίς περιττές φανφάρες και εντυπωσιασμούς.

Από όσα δοκιμάσαμε, ξεχωρίσαμε το ωμό μπαρμπούνι με φιστίκι Αιγίνης και τριμμένο αυγοτάραχο, ένα πιάτο που ισορροπεί ανάμεσα στη θάλασσα και τη λεπτότητα των ελληνικών πρώτων υλών. Εξαιρετικά ήταν και τα φρέσκα φασολάκια στη σχάρα με βινεγκρέτ ντομάτας και μαριναρισμένο γαύρο, μια πρόταση που αποδεικνύει πως ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να αποκτήσουν γαστρονομικό ενδιαφέρον.

Από τα πιάτα που ο ίδιος ο chef ξεχωρίζει, ιδιαίτερη θέση έχει το σπανακόριζο με φρέσκο ψάρι ημέρας, μια δημιουργία που παντρεύει τη γνώριμη ελληνική γεύση με μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση, καθώς και ο τράγος με χειροποίητες μακαρούνες και ξηρό ανθότυρο, ένα πιάτο που κουβαλά έντονα στοιχεία ελληνικής γαστρονομικής μνήμης.

Στις σαλάτες, ο ντάκος παραμένει σταθερή αξία, ενώ η πράσινη σαλάτα με ανθότυρο ωριμασμένο με φράουλα κλέβει εύκολα τις εντυπώσεις. Ξεχωριστή είναι και η ταραμοσαλάτα με αβοκάντο, τσίπουρο και πράσινο λάιμ, που δίνει νέα διάσταση σε μια από τις πιο αγαπημένες ελληνικές αλοιφές.

Αξίζει να ξεκινήσεις το γεύμα σου με τη λαδένια Κιμώλου, η οποία ψήνεται καθημερινά και φτάνει στο τραπέζι ζεστή, αφράτη και αρωματική.

Τα γλυκά που δεν μοιάζουν με όσα ξέρεις

Αν υπάρχει ένα σημείο όπου η παράδοση συναντά πραγματικά τη δημιουργικότητα, αυτό είναι τα επιδόρπια.

Το γαλακτομπούρεκο με αρώματα εσπεριδοειδών, κουμκουάτ και μαστίχα Χίου καταφέρνει να παραμένει αναγνωρίσιμο και ταυτόχρονα εντελώς διαφορετικό.

Το ριζόγαλο αποκτά νέα διάσταση μέσα από μια πιο σύγχρονη παρουσίαση, ενώ το κανταΐφι με κόκκινα φρούτα και κρέμα φιστικιού αποδεικνύει ότι τα παραδοσιακά γλυκά μπορούν να εξελιχθούν χωρίς να χάσουν την αυθεντικότητά τους.

Και κάτι ακόμα

Το Nice n Easy δεν περιορίζεται μόνο στο φαγητό. Ήδη διοργανώνει θεματικές βραδιές με ζωντανή μουσική και ρεμπέτικα live που ταιριάζουν ιδανικά με τη φιλοσοφία του χώρου. Για τον Ανδρέα Δούκα και τον Δημήτρη Βλάχο, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Nα δημιουργήσουν ένα σημείο συνάντησης όπου η αισθητική, η γεύση, η δημιουργικότητα και η ελληνική φιλοξενία συνυπάρχουν φυσικά.

Και αν μας ρωτάς μετά την επίσκεψή μας, φαίνεται πως βρίσκονται ήδη πολύ κοντά σε αυτό.

Info:

Nice n Easy, Ομήρου 60 & Σκουφά, Κολωνάκι

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Τηλέφωνο Κρατήσεων: 2103617201

Opening Hours: Δευτέρα - Κυριακή από τις 9:00π.μ. έως τις 12:00 π.μ.