Ο Ιταλός παλαιστής που εκτοξεύει πίτσες έχει ένα μυστικό όπλο

Ο Λουίτζι Πρίμο είναι ένας ερασιτέχνης wrestler που έχει ως βασικό όπλο την εκτόξευση πίτσας (άψητης ζύμης) στους αντιπάλους του. Ο Λουίτζι Πρίμο είναι μια ανάσα δροσιάς και πρωοτυπίας ανάμεσα σε «πολυφορεμένες» προσωπικότητες που έχουμε δει στην θεατρική πάλη. Ο ίδιος, μιλώντας στο Reddit, αποκάλυψε πως η γνώση του για την παρασκευή ναπολιτάνικης πίτσας είναι απόλυτα αληθινή και καθόλου θεατρική και πως μάλλον, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η καναδέζικη «παχιά» πίτσα (την αποκαλεί «τα λαζάνια των χαζών»). Επιπλέον, μας αποκαλύπτει ότι ανάμεσα στους αγαπημένους του παλαιστές είναι και οι θρύλοι Μπρετ Χαρτ και Οούεν Χαρτ. Σεβασμός.

Στο υπέροχο Instagram του, ο Πρίμο προαναγγέλει τους αγώνες του και παράλληλα μας χαρίζει στιγμιότυπα από τις προπονήσεις του, όπου εκτοξεύει ζυμάρια σε διάφορους στόχους, με το ίδιο μοχθηρό στυλ που ένας καουμπόϊ θα σημάδευε με το ρεβόλβερ του κάποια άδεια μπουκάλια μπύρας.

Το μυστικό του όπλο

Στο Reddit, ένας πονηρεμένος Ιταλός τον ρωτάει «γιατί ασχολείσαι με το wrestling αφού η πίτσα έχει λεφτά; Γιατί κουράζεσαι;». Ο Πρίμο του απαντάει με λίγες λέξεις, αλλά μας πείθει κατευθείαν: «εδώ βγάζω το πάθος μου, την ένταση μου, εδώ γίνομαι ο Λουίτζι Πρίμο!». Σε άλλη ερώτηση, για το αν τον έχει κουράσει το γεγονός ότι έχει γίνει viral, πάλι δεν απογοήτευσε: «Είμαι ο Λουίτζι Πρίμο. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να υπάρχω. Αν αρέσει αυτό στον κόσμο ή όχι, δεν με απασχολεί. Εγώ φτιάχνω την καλύτερη πίτσα».

Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πλέον.