Μετά την pizza, τη focaccia και το aperitivo, το PAF παρουσιάζει το νέο του brunch menu, μεταφέροντας τη φιλοσοφία της κουζίνας του και στις πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο φούρνος του PAF. Οι περισσότερες παρασκευές βασίζονται στις ζύμες και στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται καθημερινά στον χώρο, δημιουργώντας ένα brunch menu που κινείται ανάμεσα σε bakery culture, comfort food και σύγχρονες urban αναφορές.

Το Avocado Toast PAF συνδυάζει avocado cream, poached eggs, crunchy focaccia και κρέμα Αρσενικού Νάξου, ενώ το Mushrooms & Eggs φέρνει oven baked μανιτάρια, sunny side up αυγά, cacio e pepe cream και pastrami πάνω σε double baked croissant. Στο menu συναντά κανείς ακόμη το PAF Saksuka με αυγά στο φούρνο, pomodoro sauce και chorizo, αλλά και πιο comfort επιλογές όπως η Spinach Omelet, τα Cheddar Eggs και η Open Greek Cheese Pie με αρχαία ελληνικά άλευρα.

Το brunch συνοδεύεται από specialty coffee, spritzes, low ABV επιλογές και cocktails ημέρας, διατηρώντας τη σύνδεση του PAF με την all day φιλοσοφία του.

Με φόντο την πλατεία Βαρνάβα και αισθητική που συνδυάζει bakery και urban στοιχεία, το νέο brunch menu λειτουργεί σαν φυσική συνέχεια της ταυτότητας του PAF.

Πληροφορίες

PAF Εμπεδοκλέους 26, Πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτι

Τηλ.: 211 0087807, 6970081373

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 08.00 – 00.00, Παρασκευή & Σάββατο έως 01.00

Website: pafathens.gr

