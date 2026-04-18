To πανεύκολο τρικ που απογειώνει κάθε ριζότο και μακαρονάδα

Μια φωνή μέσα στο κεφάλι μου φώναζε «μα καλά, δεν ξέρεις να φτιάξεις μια μακαρονάδα;». Ήταν οι πρώτοι μήνες που ζούσα στο δικό μου σπίτι, όταν δημιούργησα πάρα πολλές «πειραματικές» μακαρονάδες, που θα μπορούσαν να στείλουν τους καλεσμένους μου ίσως και στο νοσοκομείο. Κάποιοι ευτυχώς, ήταν πολύ ευγενικοί.

Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις μια νόστιμη μακαρονάδα. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται χιλιάδες άνθρωποι που εμφανίζονται στο Instagram και στο TikTok με χέρια που κάνουν κινήσεις ταχυδακτυλουργού και φτιάχνουν με τέλεια μαγειρικά σκεύη, μια μακαρονάδα σε 8μιση λεπτά, τόσο φωτογενή, πoυ σε κάποιο παράλληλο σύμπαν, θα είχε γίνει εξώφυλλο στο Cosmopolitan.

Όταν απέκτησα λιγοστή εμπιστοσύνη στα χέρια μου (μπορούσα να συνδυάσω, τυρί, μακαρόνια και κόκκινη σάλτσα) ήθελα να τρώω σπαγγέτι κάθε μέρα, για να απολαμβάνω αυτή τη «νίκη». Τότε, μια επισκέπτρια στην κουζίνα μου, μου έδειξε κάτι. Πήρε μια κούπα από το νερό που έβραζαν τα ζυμαρικά και την έβαλε στη σάλτσα. Ανακάτεψε πολλές φορές. Ύστερα μετάγγισε σιγά-σιγά τα μακαρόνια στη σάλτσα που είχε μέσα το νερό με το άμυλο των ζυμαρικών. Ξαφνικά, το γευστικό αποτέλεσμα είχε ανέβει πεντακόσια επίπεδα πάνω.

Τη λένε mantecatura

Mοιάζει με στίχο ερωτικού τραγουδιού, με επώνυμο Ιταλού μαφιόζου ή έστω με Ιταλό μαφιόζο που τραγουδάει ερωτικά τραγούδια. Ο όρος προέρχεται από το ρήμα mantecare, το οποίο με τη σειρά του έχει τις ρίζες του στην ισπανική λέξη manteca (βούτυρο). Στην ουσία, σημαίνει τη διαδικασία «δεσίματος» ή «χυλώματος» ενός φαγητού για να αποκτήσει κρεμώδη υφή, γυαλάδα και ομοιογένεια.

Πώς κάνεις mantecatura

Στο Ριζότο: Αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα και αποσυρθεί το σκεύος από τη φωτιά, βάζεις κρύο βούτυρο και τριμμένο τυρί (όπως παρμεζάνα). Το μείγμα ανακατεύεται έντονα ή «τινάζεται» στο τηγάνι ,ώστε τα λιπαρά να ενσωματωθούν με το άμυλο και να δημιουργήσουν μια βελούδινη σάλτσα.

Στα Ζυμαρικά: Εδώ ανακατεύεις τα ζυμαρικά με τη σάλτσα τους και λίγο από το νερό στο οποίο έβρασαν. Το άμυλο του νερού βοηθάει τη σάλτσα να «κολλήσει» τέλεια πάνω στα μακαρόνια.

Πώς κάνεις mantecatura αλλα με ποζεράδικο τρόπο

Δεν θα σας πω εγώ. Το Instagram είναι γεμάτο με τέτοια slow motion τρόπο. Μην πουλάτε μούρη με τέτοια εφέ.

(Οκ, αν θέλετε, πουλήστε μούρη, δωρεάν είναι!)