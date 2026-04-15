Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσες θερμίδες φάγαμε στο τραπέζι του Πάσχα

Το Πάσχα ήρθε, είδε και απήλθε αφήνοντας σε όλους μας μερικές ωραίες αναμνήσεις, ξεκούραση και βαρύ στομάχι. Γιατί ομολογουμένως το Πάσχα είναι μία πολύ όμορφη γιορτή, βυθισμένη στην κατάνυξη αλλά μετά την Ανάσταση τα πάντα περιστρέφονται γύρω από ένα τραπέζι. Και αυτό δεν πάει και πολύ καλά.

Έτσι, φεύγοντας από το τραπέζι, οι μισοί από εμάς είπαμε στον εαυτό μας ότι από εδώ και πέρα θα πέσουμε με τα μούτρα στην υγιεινή διατροφή. Αλλά πριν δούμε ενοχικά το τραπέζι του Πάσχα, μήπως να είμαστε λίγο πιο ψύχραιμοι;

Ο πιο εύκολος τρόπος να βρούμε τι συνέβη στο σώμα μας την Κυριακή του Πάσχα είναι να πάρουμε το ChatGPT και να του κάνουμε μία πολύ απλή ερώτηση: Πόσες θερμίδες πήρε κάποιος που έφαγε πολύ την Κυριακή του Πάσχα. Αυτό είναι φυσικά πιο πολύ για πλάκα...Υπάρχουν σίγουρα ειδικοί διατροφολόγοι που μπορούν να απαντήσουν στα πιο σοβαρά σε πιο σοβαρά ερωτήματα.

Πασχαλινά τσουρέκια | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ EUROKINISSI

ChatGPT, πόσες θερμίδες φάγαμε το Πάσχα;

Ρωτήσαμε, λοιπόν, το ChatGPT να μας φτιάξει ένα εύρος των θερμίδων που μπορεί να πήραμε αν φάγαμε μπόλικα πράγματα από ένα τραπέζι που περιείχει: Αρνί, πατάτες, τυρί, ψωμί, τυρόπιτα, πασχαλινά αυγά και φυσικά σοκολάτες, τσουρέκια και καφέ.

Διαβάστε Επίσης: Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιος θεωρείται ο κορυφαίος Έλληνας πολιτικός

Όπως είναι λογικό, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπόρεσε να δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό αλλά έφτιαξε ένα εύρος θερμίδων που θα μπορούσε να είχε προσλάβει κάποιος/-α από το πασχαλινό τραπέζι. Τι απάντησε:

👉 Περίπου 2.000 έως 3.000+ θερμίδες σε ένα γεύμα

Και αν το «παρακάνεις» λίγο (δεύτερα πιάτα + γλυκά), μπορεί εύκολα να φτάσει και:

👉 3.500–4.500 θερμίδες

Χοντρικά, αν πάμε στη δεύτερη κατηγορία μιλάμε για ένα γεύμα που είναι περίπου το διπλάσιο από την ημερήσια πρόσληψη ενός μέσου ανθρώπου. Τουλάχιστον με το δεδομένο ότι κατά μέσο όρο, ένας άνθρωπος έχει θερμίδες συντήρησης από 2000 μέχρι 2500 θερμίδες. Πρακτικά, μπορεί να έφαγες για δύο μέρες.

Το πιο σημαντικό

Το βασικό εδώ όμως είναι άλλο. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε. Όπως τονίζει και ο ψηφιακός βοηθός μας, «δεν είναι πρόβλημα αν συμβεί 1–2 φορές (π.χ. Πάσχα). Το σώμα δεν «χαλάει» από ένα γεύμα — η συνολική συνήθεια μετράει».