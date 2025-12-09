Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιος θεωρείται ο κορυφαίος Έλληνας πολιτικός

Είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα γενικό συμπέρασμα για το ποιος θεωρείται ο κορυφαίος Έλληνας πολιτικός. Κι εδώ έρχεται το ChatGPT για να μας πει την γνώμη του. Τουλάχιστον, συλλέγοντας τα δεδομένα που υπάρχουν και το κυριότερο, αναπαράγοντας την κοινή γνώμη όπως υφίσταται στο διαδίκτυο.

Εκτός από αυτόν που θεωρείται ο μεγαλύτερος πολιτικός ηγέτης της νεώτερης Ελλάδας, η τεχνητή νοημοσύνη ανέφερε και άλλα ονόματα που όλοι υποψιαζόμαστε.

1. Ελευθέριος Βενιζέλος

AP Photos

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη θα έλεγε κανείς. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, ο Ελευθέριος Βενιζέλος θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος των Ελλήνων ηγετών ως εκείνος που έθεσε τα θεμέλια της χώρας στην οποία ζούμε σήμερα. Τόσο με τις πράξεις του όσο και την πολιτική του, άφησε ένα μοναδικό αποτύπωμα που μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει.

Εκτός αυτού όμως, οφείλουμε να σημειώσουμε πως αυτό το αποτύπωμα δεν συνοδεύεται αποκλειστικά από θετικά χαρακτηριστικά. Η περίοδος του Εθνικού Διχασμού και η κόντρα του με τα Ανάκτορα δημιούργησε μια τομή, μια διαχωριστική γραμμή που κυριολεκτικά διχοτόμησε την ελληνική κοινωνία για δεκαετίας. Ή όπως συχνά το έθετε ο ίδιος στη σύζυγό του, «μεγάλος καπετάνιος, μεγάλες φουρτούνες».

2. Χαρίλαος Τρικούπης ή Ιωάννης Καποδίστριας

Στη δεύτερη θέση, κονταροχτυπιούνται δύο προσωπικότητες που έπαιξαν ρόλο μοναδικό. Αφενός, ο Ιωάννης Καποδίστριας ως ο πρώτος Έλληνας κυβερνήτης υπήρξε ο απόλυτος συνδυασμός αυτοθυσίας και αγάπης προς την πατρίδα. Ταυτόχρονα όμως, παράδειγμα νεποτισμού και απολυταρχίας αφού θεωρούσε ότι οι ανώριμοι πολιτικά συμπατριώτες του δεν ήταν έτοιμοι ακόμη για μια δημοκρατία. Η κληρονομιά του «σπάει» τα όρια του χρόνου και δίνει έμπνευση μέχρι και σήμερα.

Αντίστοιχα, ο Χαρίλαος Τρικούπης με το μεταρρυθμιστικό του έργο έπαιξε κομβικό ρόλο στην Ελλάδα των τελών του 19ου αιώνα. Με μεγάλο κόστος όμως αφού η οικονομία τελικά οδηγήθηκε σε πτώχευση.

3. Κωνσταντίνος Καραμανλής

Ξημερώματα 24ης Ιουλίου 1974, ο Καραμνλής έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού | YouTube

Φτάνοντας στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πιστώνεται με τον καθορισμό της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Η επαναφορά της Ελλάδας στο δημοκρατικό μονοπάτι, η ένταξη στην ΕΟΚ, η νομιμοποίηση του ΚΚΕ είναι μόνο κάποια από τα κατορθώματα που χαρίζουν στον Καραμανλή αυτή την θέση στα βιβλία της Ιστορίας σύμφωνα με το ChatGPT.

4. Ανδρέας Παπανδρέου

Ανδρέας Παπανδρέου | YouTube

Δεν γίνεται να μιλήσουμε για Μεταπολίτευση χωρίς να αναφερθούμε στο μεγαλύτερο αστέρι της. Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, η δημιουργία του ΕΣΥ, η ενίσχυση των κατώτερων στρωμάτων της κοινωνίας καθιστούν μέχρι και σήμερα τον Ανδρέα Παπανδρέου θέμα συζήτησης. Λατρεμένος από πολλούς, μισητός από άλλους, τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του.