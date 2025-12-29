Στην Κοκέτα στο Ψυχικό, τα βράδια έχουν νοστιμιά και κέφι

Στην καρδιά της Κηφισίας, στο όριο Ψυχικού – Χαλανδρίου, η Κοκέτα συνεχίζει να φέρνει στο τραπέζι εκείνο το μείγμα παράδοσης, χαράς και σύγχρονου ελληνικού χαρακτήρα που την έχει κάνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν την έξοδο με άποψη.

Ανοιχτά από Τετάρτη βράδυ και τις Κυριακές από το μεσημέρι, το εστιατόριο προσκαλεί τους απανταχού foodies και όχι μονο, να ζήσουν μια εμπειρία γεμάτη γεύση, χαμόγελο και μια αίσθηση «όλα καλά θα πάνε». Η ατμόσφαιρα είναι φτιαγμένη για να αγκαλιάσει την παρέα, με έναν χώρο που θυμίζει κλασσική αθηναϊκή αυλή και ταυτόχρονα κουβαλά εκείνο το παιχνιδιάρικο ύφος που κάνει το βράδυ να κυλά ανάλαφρα και με ρυθμό.

Το μενού της Κοκέτας, εμπνευσμένο από την ελληνική παράδοση, φέρνει πιάτα μαγειρεμένα με μεράκι, αγνά υλικά και μια μοντέρνα πινελιά. Από μεζέδες που μπαίνουν στο κέντρο του τραπεζιού για μοιρασιά, μέχρι πιο comfort κύρια πιάτα που αποτυπώνουν την ουσία της ελληνικής φιλοξενίας, κάθε γεύση έχει προσωπικότητα και σπιρτάδα. Είναι μια κουζίνα που δημιουργεί στιγμές: τσουγκρίσματα, γέλια, κουβέντες πάνω από ζεστά πιάτα, όλα σε ένα σκηνικό που κάνει τους καλεσμένους να νιώθουν καλοδεχούμενοι από την πρώτη στιγμή. Την παράσταση κλέβουν ο περίτεχνος μουσακάς και η κροκέτα ραγού.

Όταν πέφτει η νύχτα, η Κοκέτα αλλάζει παλμό. Τα ποτήρια γεμίζουν, οι παρέες δένουν και ο ρυθμός ανεβαίνει. Κάθε Τετάρτη, το live με τον Τηλέμαχο Ζέη μεταμορφώνει τη μέση της εβδομάδας σε μικρή γιορτή, με μουσική που ταξιδεύει, ανεβάζει τη διάθεση και δημιουργεί την πιο αγαπημένη αφορμή για έξοδο. Η ενέργεια του χώρου κορυφώνεται και η νύχτα παίρνει χρώμα, φως και κίνηση.

Τις υπόλοιπες ημέρες, η μουσική και το κέφι ανοίγουν τον δρόμο για βραδιές που εξελίσσονται φυσικά από απλή έξοδο σε Dinner Party. Το φαγητό γίνεται παρέα με το ποτό, κι η παρέα γίνεται σκηνικό όπου η ελληνική κουζίνα συναντά το πάρτι. Κάθε επίσκεψη αφήνει ένα αποτύπωμα που σε κάνει να θες να επιστρέψεις.

Εδώ, τα βράδια έχουν νοστιμιά. Και κέφι. Πάντα.

Διεύθυνση:

Λεωφ. Κηφισίας 226, Χαλάνδρι 15231

2106744618

Ωράριο:

Τετάρτη 8:00 μ.μ.–3:00 π.μ.

Πέμπτη 8:00 μ.μ.–3:00 π.μ.

Παρασκευή 8:00 μ.μ.–4:00 π.μ.

Σάββατο 8:00 μ.μ.–4:00 π.μ.

Κυριακή 4:00 μ.μ.–2:00 π.μ.

Δευτέρα Κλειστά

Τρίτη Κλειστά