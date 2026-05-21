Sushi Lunchi: Το urban sushi concept που φέρνει την ιαπωνική κουζίνα στους ρυθμούς της πόλης

Σε μια πόλη που κινείται γρήγορα, το καλό φαγητό καλείται να προσαρμοστεί χωρίς να κάνει εκπτώσεις. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Sushi Lunchi, ένα concept που ισορροπεί ανάμεσα στην ιαπωνική ακρίβεια και την αστική καθημερινότητα.

Το Sushi Lunchi είναι το «ξαδερφάκι» του εμβληματικού Sushimou. Η πορεία του δεύτερου, που έχει ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή, ανακόπηκε απότομα με την πανδημία και τα lockdowns. Όμως πριν μπει αυτή η παύση, ο σεφ Αντώνης Δρακουλαράκος είχε ήδη αρχίσει να οραματίζεται μια πιο καθημερινή, πιο προσιτή εκδοχή της ιαπωνικής κουζίνας που θα μπορούσε να υπάρξει και στο μεσημέρι.

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Lunchi. Στο επίκεντρο τότε βρισκόταν το "chirashi", που στα ιαπωνικά σημαίνει «διασκορπισμένο». Ένα πιάτο που μεταφράζεται σε bowls γεμάτα χρώμα, υφές και ελευθερία.

Σήμερα, το Sushi Lunchi αποτελεί μέρος του Abros Group των αδερφών Αλεξόπουλων, έχοντας περάσει από ένα δυναμικό rebranding που αποτυπώνει πλήρως τον χαρακτήρα του. Ένα street-smart, funky και ευέλικτο concept.

Με ρίζες στην ιαπωνική κουλτούρα αλλά ξεκάθαρα μεγαλωμένο μέσα στην πόλη, το Sushi Lunchi δεν προσπαθεί να αναπαράγει την παράδοση, την μεταφράζει και δημιουργεί αστικό ιαπωνικό φαγητό. Το φαγητό είναι σχεδιασμένο για την πραγματική ζωή, γρήγορο αλλά όχι πρόχειρο, προσιτό αλλά όχι απλοϊκό.

Σήμερα το Sushi Lunchi έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα "don", τα οποία είναι γευστικά bowls εμπνευσμένα από το ιαπωνικό "donburi", με αφράτο ρύζι και πλούσιες επιλογές υλικών που «δένουν» αρμονικά από πάνω. Κάθε "don" ετοιμάζεται με προσοχή στη λεπτομέρεια και συνοδεύεται πάντα από φρέσκο τζίντζερ, wasabi, λεμόνι, φρέσκο κρεμμυδάκι, σόγια και τραγανά φύκια, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία γεύσης.

Από το μενού δεν λείπουν τα "oshizushi" που σημαίνει «πατημένο» sushi και αποτελεί την πρώτη εκδοχή των rolls όπως τα γνωρίζουμε σήμερα.

Οι επιλογές σε "maki" και "uramaki rolls" καλύπτουν τόσο τους λάτρεις των κλασικών γεύσεων όσο και εκείνους που αναζητούν κάτι πιο σύγχρονο.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα "Sushi Wraps" που είναι μια πιο street προσέγγιση του sushi, σε εκδοχές με μπακαλιάρο, σολομό ή τόνο. Ιδανική επιλογή για on-the-go απόλαυση.

Το γλυκό με τηγανητές μπουκιές από bao bun, λευκό γλάσο και κανέλα που ισορροπούν ανάμεσα στο comfort και την ένταση της γεύσης.

Κάθε στοιχείο στο Sushi Lunchi φέρει την υπογραφή της προσοχής στη λεπτομέρεια. Κάθε roll, κάθε don και κάθε wrap είναι αποτέλεσμα σεβασμού στη ιαπωνική παράδοση και όχι απλώς εκτέλεσης.

Στο τιμόνι της κουζίνας βρίσκεται πλέον ως head Chef ο Αλέξανδρος Μακρής, ένας Chef με εμπειρία σε δυναμικά concepts όπως το Nikkei Peruvian Resto-Bar, το Huracan και τα Shisan Sushi Bars, φέρνοντας μαζί του μια σύγχρονη προσέγγιση που ενισχύει τον fusion χαρακτήρα του brand χωρίς να χάνει την ισορροπία.

Tο Sushi Lunchi δεν είναι ένα ακόμα sushi spot. Είναι η απόδειξη ότι το καθημερινό φαγητό μπορεί να είναι και ποιοτικό και χαρούμενο.